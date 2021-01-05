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Вагончик вымоют, статья останется. В Петербурге разыскивают создателей подземной свастики

Запрещённые художества в петербургской подземке привели к уголовному делу. Полиция ищет подростка.

Как стало известно «Фонтанке» 5 января, накануне вечером сотрудник безопасности метрополитена на станции «Нарвская» заметил вагон с нарисованной свастикой. Запрещённый символ дополняла националистическая надпись.

О находке сотрудник подземки сообщил полиции. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили предполагаемых вандалов. Один из них, 16-летний подросток, уже был ранее замечен Центром «Э».

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Piter4452
Вы уж, писаки, как-то определитесь-это был сотрудник метрополитена или какой-то подземки?
Владислав М
Раз известен возраст, значит полиция уже не только задействовавала камеры и распознание гражданина по лицу, но и сопоставила это с данными координат мобильного телефона гражданина. И всё это ради обычной административки. Почему же отравителей Навального найти до сих пор не могут? Почему до сих пор вал угонов в городе? Почему коррупционеров годами найти не могут?
Tank Tankistovih
Задницу надрать бы ему!
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