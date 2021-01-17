FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В петербургском метро снова нашли запрещенные художества. В этот раз авторы действовали хитрее

Оскверняющие общественную нравственность рисунки второй раз за месяц замечены в петербургском метрополитене. Искать тех, кто оставил после себя свастику, записи с камер не помогут.

Как стало известно «Фонтанке» 17 января, накануне вечером полицию на станцию «Проспект Славы» пригласил сотрудник отдела технической безопасности, который обратил внимание на нацистскую символику на стене платформы. Свастика была нарисована маркером, однако место намеренно или случайно выбрано так, что не попадает в зону охвата камер.

На прошлой неделе именно система видеонаблюдения помогла установить подростков, оставивших аналогичные художества в вагоне поезда на первой линии. Центр «Э» по подозрение в вандализме задержал 16-летнюю девочку-подростка и школьника на два года младше. Запрещённый символ на «Проспекте Славы» в перспективе, вероятно, также ляжет в основу уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Fjfef
Фигня, вычислят художников
USSR_forever
значит проезд опять подорожает, т.к. им потребуется навешать ещё больше дорогостоящих камер от Axis с ночным видением, которые изначально предназначены для футбольных чемпионатов и стадионов с защитой от влаги....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний