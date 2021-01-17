В петербургском метро снова нашли запрещенные художества. В этот раз авторы действовали хитрее

Оскверняющие общественную нравственность рисунки второй раз за месяц замечены в петербургском метрополитене. Искать тех, кто оставил после себя свастику, записи с камер не помогут.



Как стало известно «Фонтанке» 17 января, накануне вечером полицию на станцию «Проспект Славы» пригласил сотрудник отдела технической безопасности, который обратил внимание на нацистскую символику на стене платформы. Свастика была нарисована маркером, однако место намеренно или случайно выбрано так, что не попадает в зону охвата камер.