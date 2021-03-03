Хью Грант и звезда «Оно» сыграют в фильме по настольной игре «Dungeons & Dragons»

Актёр Хью Грант, известный по «Дневнику Бриджит Джонс» и «Ноттинг-Хилл», исполнит роль главного злодея в фильме по ролевой настольной игре «Dungeons & Dragons», пишет издание Deadline.



Помимо Гранта, в ленте примут участие звезда «Оно» София Лиллис, а также Мишель Родригез, игравшая в «Аватаре» и «Форсаже», Крис Пайн из «Звёздного пути» и Джастис Смит из «Покемона. Детектив Пикачу».



Съемками фильма займутся Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, вместе снявшие комедийный фильм «Каникулы» в 2015 году. Они же напишут сценарий новой ленты. Подробности сюжета, как и вероятные сроки релиза, пока что не раскрываются.

