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Хью Грант и звезда «Оно» сыграют в фильме по настольной игре «Dungeons & Dragons»

Актёр Хью Грант, известный по «Дневнику Бриджит Джонс» и «Ноттинг-Хилл», исполнит роль главного злодея в фильме по ролевой настольной игре «Dungeons & Dragons», пишет издание Deadline.

Помимо Гранта, в ленте примут участие звезда «Оно» София Лиллис, а также Мишель Родригез, игравшая в «Аватаре» и «Форсаже», Крис Пайн из «Звёздного пути» и Джастис Смит из «Покемона. Детектив Пикачу».

Съемками фильма займутся Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, вместе снявшие комедийный фильм «Каникулы» в 2015 году. Они же напишут сценарий новой ленты. Подробности сюжета, как и вероятные сроки релиза, пока что не раскрываются.

Настольная ролевая игра «Dungeons & Dragons» впервые была издана в 1974 году, обзавелась десятками миллионов фанатов и стала настолько успешной, что по её мотивам в 1983 году был создан мультсериал «Подземелье драконов» и одноимённый фильм 2000 года. Картина получила два продолжения — «Источник могущества» 2005 года и «Книга заклинаний» 2012 года.

В марте на Netflix выходит аниме-сериал по «Dota 2». В феврале в Сети появился трейлер экранизации игры «Мортал Комбат».

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