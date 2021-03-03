Хью Грант и звезда «Оно» сыграют в фильме по настольной игре «Dungeons & Dragons»

Актёр Хью Грант, известный по «Дневнику Бриджит Джонс» и «Ноттинг-Хилл», исполнит роль главного злодея в фильме по ролевой настольной игре «Dungeons & Dragons», пишет издание Deadline.
Помимо Гранта, в ленте примут участие звезда «Оно» София Лиллис, а также Мишель Родригез, игравшая в «Аватаре» и «Форсаже», Крис Пайн из «Звёздного пути» и Джастис Смит из «Покемона. Детектив Пикачу».
Съемками фильма займутся Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, вместе снявшие комедийный фильм «Каникулы» в 2015 году. Они же напишут сценарий новой ленты. Подробности сюжета, как и вероятные сроки релиза, пока что не раскрываются.
Настольная ролевая игра «Dungeons & Dragons» впервые была издана в 1974 году, обзавелась десятками миллионов фанатов и стала настолько успешной, что по её мотивам в 1983 году был создан мультсериал «Подземелье драконов» и одноимённый фильм 2000 года. Картина получила два продолжения — «Источник могущества» 2005 года и «Книга заклинаний» 2012 года.
В марте на Netflix выходит аниме-сериал по «Dota 2». В феврале в Сети появился трейлер экранизации игры «Мортал Комбат».