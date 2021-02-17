На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix 17 февраля появился трейлер аниме-сериала по игре Dota 2, созданного в сотрудничестве с корпорацией-разработчиком компьютерных игр Valve.
В минутном ролике, половину которого занимает заставка, показаны кадры предстоящего восьмисерийного проекта «DOTA: Кровь дракона» (18+), который выйдет 25 марта на стриминге.
«Масштабный сериал расскажет историю Рыцаря драконов Дэвиона, стирающего беды с лица земли, — говорится в описании предстоящего сериала, размещенном Netflix. — После столкновения с могущественной древней расой драконов Эльдвурм, а также с благородной принцессой Мираной, выполняющей собственную секретную миссию, Дэвион оказывается втянутым в события гораздо более масштабные, чем он мог себе представить».