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Netflix выпускает аниме-сериал по DOTA 2. Трейлер «Крови дракона» уже в Сети

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix 17 февраля появился трейлер аниме-сериала по игре Dota 2, созданного в сотрудничестве с корпорацией-разработчиком компьютерных игр Valve.

В минутном ролике, половину которого занимает заставка, показаны кадры предстоящего восьмисерийного проекта «DOTA: Кровь дракона» (18+), который выйдет 25 марта на стриминге.

«Масштабный сериал расскажет историю Рыцаря драконов Дэвиона, стирающего беды с лица земли, — говорится в описании предстоящего сериала, размещенном Netflix. — После столкновения с могущественной древней расой драконов Эльдвурм, а также с благородной принцессой Мираной, выполняющей собственную секретную миссию, Дэвион оказывается втянутым в события гораздо более масштабные, чем он мог себе представить».

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