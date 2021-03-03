Коронавирусная статистика в Петербурге сюрпризов не преподносит. Число новых заболевших держится меньше тысячи человек

Статистика по коронавирусу в Петербурге который день подряд остаётся стабильной. По данным оперативного штаба от 3 марта, в городе за минувшие сутки зарегистрировали 962 новых заболевших.
Новых заболевших COVID-19 за сутки выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Сегодня их насчитали 10 535, а вчера 10 565. В Москве, которая остаётся лидером по суточному приросту, зафиксировали 1 284 новых инфицированных. В петербургском оперштабе сообщили, что за 24 часа на COVID-19 протестировали 22 130 человек, а общее число заболевших в городе перевалило за 370 тысяч.
В России зафиксировали уже 4 278 750 инфицированных. Большинство из них выздоровели (3 853 734). С начала пандемии 87 348 человек лишились жизни из-за COVID-19. Суточный прирост летальных исходов по стране составил 452, из которых 39 приходятся на Петербург.
В мире заболели уже 114,7 миллиона человек. Больше всего случаев в Бразилии (10,6 миллиона), Индии (11,1 миллиона) и США (28,7 миллиона)