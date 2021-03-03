Коронавирусная статистика в Петербурге сюрпризов не преподносит. Число новых заболевших держится меньше тысячи человек

Статистика по коронавирусу в Петербурге который день подряд остаётся стабильной. По данным оперативного штаба от 3 марта, в городе за минувшие сутки зарегистрировали 962 новых заболевших.

Новых заболевших COVID-19 за сутки выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Сегодня их насчитали 10 535, а вчера 10 565. В Москве, которая остаётся лидером по суточному приросту, зафиксировали 1 284 новых инфицированных. В петербургском оперштабе сообщили, что за 24 часа на COVID-19 протестировали 22 130 человек, а общее число заболевших в городе перевалило за 370 тысяч.