Токио просит Пекин прекратить использовать ректальный метод проверки граждан Японии на коронавирус

Япония обратилась к властям Китая с призывом прекратить применять метод ректального мазка при тестировании японцев на COVID-19. Об этом 1 марта сообщает Washington Post. Чиновники из Страны восходящего солнца утверждают, что процедура вызвала у некоторых пациентов «психологическую боль».

На необычный метод пожаловались граждане Японии в посольство своей страны в Китае. Официально ректальный мазок стал одним из способов проверки на COVID-19 в Китае в январе 2021 года. Китайские врачи назвали его более эффективным для выявления коронавируса, чем мазок из носоглотки, потому что в прямой кишке вирус сохраняется дольше.