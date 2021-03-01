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Токио просит Пекин прекратить использовать ректальный метод проверки граждан Японии на коронавирус

Япония обратилась к властям Китая с призывом прекратить применять метод ректального мазка при тестировании японцев на COVID-19. Об этом 1 марта сообщает Washington Post. Чиновники из Страны восходящего солнца утверждают, что процедура вызвала у некоторых пациентов «психологическую боль».

На необычный метод пожаловались граждане Японии в посольство своей страны в Китае. Официально ректальный мазок стал одним из способов проверки на COVID-19 в Китае в январе 2021 года. Китайские врачи назвали его более эффективным для выявления коронавируса, чем мазок из носоглотки, потому что в прямой кишке вирус сохраняется дольше.

Как пишет Reuters, главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции в понедельник, 1 марта, что правительство еще не получило ответа из Пекина на просьбу Токио освободить японских граждан от процедуры. Като настаивает, что ректальный метод тестирования «не подтвержден нигде в мире», отмечает Japan Times.

Американские эксперты также подвергли сомнению методику, которая, по данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, предполагает введение ватной палочки на 1–2 дюйма (2,5 — 5 см) внутрь прямой кишки.

По данным WP, дипломаты США тоже недавно пожаловались на ректальный мазок в Китае. Государственный департамент заявил, что «рассматривает все разумные варианты» решения этой проблемы. Позднее МИД Китая опроверг информацию о том, что американских дипломатов заставляли сдавать такие мазки.

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Комментарии (32)

andybro
и снимают на видео потом в их китайский ютюб выложат?сто пудов скоро новые штаммы.они химимозники известные.если штамм по сильней палка в задницу нужна будет.он ведь супер скрытый будет
andybro
китайцы скоро новые штаммы доделают.с шипами побольше и присовывать палочки будут уже 20-30 см.а может и деревянные палки.пока всё гуманно.
constn
Так будет со всеми "сверхчеловеками".
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