Токио просит Пекин прекратить использовать ректальный метод проверки граждан Японии на коронавирус

Япония обратилась к властям Китая с призывом прекратить применять метод ректального мазка при тестировании японцев на COVID-19. Об этом 1 марта сообщает Washington Post. Чиновники из Страны восходящего солнца утверждают, что процедура вызвала у некоторых пациентов «психологическую боль».
На необычный метод пожаловались граждане Японии в посольство своей страны в Китае. Официально ректальный мазок стал одним из способов проверки на COVID-19 в Китае в январе 2021 года. Китайские врачи назвали его более эффективным для выявления коронавируса, чем мазок из носоглотки, потому что в прямой кишке вирус сохраняется дольше.
Как пишет Reuters, главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции в понедельник, 1 марта, что правительство еще не получило ответа из Пекина на просьбу Токио освободить японских граждан от процедуры. Като настаивает, что ректальный метод тестирования «не подтвержден нигде в мире», отмечает Japan Times.
Американские эксперты также подвергли сомнению методику, которая, по данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, предполагает введение ватной палочки на 1–2 дюйма (2,5 — 5 см) внутрь прямой кишки.
По данным WP, дипломаты США тоже недавно пожаловались на ректальный мазок в Китае. Государственный департамент заявил, что «рассматривает все разумные варианты» решения этой проблемы. Позднее МИД Китая опроверг информацию о том, что американских дипломатов заставляли сдавать такие мазки.