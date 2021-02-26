Жители города сообщили о появлении гигантской ямы в Приморском районе Петербурга. Информация об этом размещена в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 25 февраля.



Как говорится в сообщении, её заметили у дома № 53, корпус 4 на Комендантском проспекте. В комментариях участники группы поупражнялись в остроумии, поочерёдно называя свои варианты, как она появилась и куда ведёт. Истинную причину появления дыры в асфальте «Фонтанке» назвали в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.