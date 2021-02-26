Жители города сообщили о появлении гигантской ямы в Приморском районе Петербурга. Информация об этом размещена в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 25 февраля.
Как говорится в сообщении, её заметили у дома № 53, корпус 4 на Комендантском проспекте. В комментариях участники группы поупражнялись в остроумии, поочерёдно называя свои варианты, как она появилась и куда ведёт. Истинную причину появления дыры в асфальте «Фонтанке» назвали в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.
«По нашей информации, в кармане между домами № 62 и 64 по проспекту Королёва во время земляных работ были повреждены подземные коммуникации. Без пострадавших. «Водоканал» выставляет ограждения, проезд перекрыт. Также перекрыта вода, чтобы не было дальнейшего разлива. Сами сети находятся на балансе Фонда капитального строительства и реконструкции», — сообщила представительница районной администрации.
В пресс-службе «Водоканала» также добавили, что по указанному адресу минувшим днём была заявка о вытекании на магистрали 355 мм, которое оперативно локализовали. Однако уже вечером на том месте образовался провал. «Ведутся работы по ограждению. В ближайшее время начнутся работы», — подтвердили на предприятии, добавив, что на потребителях сложившаяся ситуация не отразилась.