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После инцидента с Boeing-777 в США Россия продолжит эксплуатацию самолётов этой модели

Авиакомпании РФ используют модели Boeing-777, оборудованные двигателями General Electric GE90–115B, а не Pratt & Whitney PW 4000, поэтому эксплуатацию этих самолётов не планируется приостанавливать, — сообщает ТАСС 22 февраля со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты своих лайнеров типа 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000–112 на время расследования, связанного с возгоранием двигателя у самолёта в США. Ещё до официального сообщения эксплуатацию Boeing-777 прекратили в Японии и в американской компании United Airlines.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что основным эксплуатантом Boeing-777 является ПАО «Аэрофлот». Во флоте компании 19 самолетов модели Boeing 777–300ER. 10 лайнеров типа 777 использует авиакомпания «Россия». При этом большинство самолётов в России оснащены двигателями General Electric или Rolls-Royce.

Во время выполнения рейса U328 из столицы Колорадо Денвера на Гавайи, в Гонолулу, у самолета типа Boeing-777 американской компании United Airlines загорелся правый двигатель. В результате обломки обшивки судна упали во дворы города-округа Брумфилд. На борту самолёта находились 231 пассажир и 10 членов экипажа, пострадавших не оказалось.

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Комментарии (4)

Starishok
Главное не это,а то что экипаж на одном двигателе долетел и мастерски посадил самолет.Действительно,сравнить небольшой отказ электрики в Суперджете, растерянность экипажа,приведшую к катастрофе с уверенными действиями в Boeing-777.Вот тебе и недоученность и плохое знание техники и действий в аварийных ситуациях,поспешные действия.В общем стыдно,слабаки оказались пилотяги на фоне американцев.
hal9000
а что там в расследовании может быть..?!..либо птица..либо техник сам либо по указке вышестоящего во время ТО забил на кой какие моменты..мол еще полетает..
dedmoroz_5e4d8827384c2
Главное, это выбор пассажира. Или на новом отечественном лайнере, или на поезде, или на пятые руки ведре с гайками, от которого в воздухе отваливаются части.
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