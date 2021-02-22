После инцидента с Boeing-777 в США Россия продолжит эксплуатацию самолётов этой модели

Авиакомпании РФ используют модели Boeing-777, оборудованные двигателями General Electric GE90–115B, а не Pratt & Whitney PW 4000, поэтому эксплуатацию этих самолётов не планируется приостанавливать, — сообщает ТАСС 22 февраля со ссылкой на пресс-службу Росавиации.



Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты своих лайнеров типа 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000–112 на время расследования, связанного с возгоранием двигателя у самолёта в США. Ещё до официального сообщения эксплуатацию Boeing-777 прекратили в Японии и в американской компании United Airlines.