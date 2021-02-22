Boeing рекомендовал приостановить полёты некоторых лайнеров 777. Накануне в США у одного из них загорелся двигатель

Boeing рекомендовал приостановить полёты своих лайнеров типа 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000–112 после того, как такой двигатель накануне загорелся у самолёта в США. Об этом авиастроительная корпорация сообщила на своем сайте.
«Пока расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте, независимого американского агентства, расследующего происшествия на транспорте. — Прим. ред.) продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000–112 до тех пор, пока FAA (Федеральная авиационная администрация США. — Прим. ред.) не определит соответствующий протокол проверки», — говорится в сообщении корпорации.
Не дожидаясь рекомендаций Boeing, полеты на таких самолетах уже приостановила Япония. Эксплуатацию бортов также временно прекратила американская компания United Airlines.
Во время выполнения рейса U328 из столицы Колорадо Денвера на Гавайи, в Гонолулу, у самолета типа Boeing-777 американской компании United Airlines загорелся правый двигатель. В результате обломки обшивки судна упали во дворы города-округа Брумфилд. На борту самолёта находились 231 пассажир и 10 членов экипажа, пострадавших не оказалось.
В России основным эксплуатантом Boeing-777 является ПАО «Аэрофлот». По данным самой авиакомпании, в её флоте 19 самолетов модели Boeing 777–300ER. 10 лайнеров типа 777 использует авиакомпания «Россия». При этом большинство самолётов в России оснащены двигателями General Electric или Rolls-Royce.