Boeing рекомендовал приостановить полёты некоторых лайнеров 777. Накануне в США у одного из них загорелся двигатель

Boeing рекомендовал приостановить полёты своих лайнеров типа 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000–112 после того, как такой двигатель накануне загорелся у самолёта в США. Об этом авиастроительная корпорация сообщила на своем сайте.



«Пока расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте, независимого американского агентства, расследующего происшествия на транспорте. — Прим. ред.) продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000–112 до тех пор, пока FAA (Федеральная авиационная администрация США. — Прим. ред.) не определит соответствующий протокол проверки», — говорится в сообщении корпорации.