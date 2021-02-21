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За кибератаку США пригрозили России «не только санкциями»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что страна готовит ответ на кибератаки, которым предписывают российское происхождение. Это будут не только санкции.

Сперва разведка, рассказал 21 февраля Салливан телеканалу CBS, должна определить масштаб ущерба из-за атаки. На это уйдут недели. «Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — пообещал помощник Джо Байдена.

США считает Москву причастной к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Ранее сообщалось, что совершил ее «продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения». Жертвами стали несколько федеральных ведомств и около сотня компаний.

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Комментарии (4)

montero3
Войну объявят?
Piter Russo
Чего-то от этих кибератак выигрывает Китай и санкциями грозят России.
265049935
"Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых." И наиболее страшными будут как раз невидимые. Москва даже не узнает, как сильно мы ее наказали.
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