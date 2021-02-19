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В Эрмитаже покажут ювелирные памятники вместе с Cartier

Блеск элит, роскоши и тончайшего мастерства обоснуется в Зимнем дворце с 21 февраля. Выставка «Cartier: продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier» представит вещи из ювелирного собрания музея и тридцать пять предметов именитого дома. Это будут украшения и часы, подобранные по общности материала, стиля, техники. Например, лампу из горного хрусталя X века из собрания Эрмитажа будет оттенять хрустальная вещь Cartier, монгольский ароматник — предметы с «восточными» мотивами, немецкий кабинет с часами XVIII века — часы.

Фото: Скриншот сайта hermitagemuseum.org
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В музее поясняют, что поддержка ювелирного дома помогла отреставрировать пять эрмитажных памятников — это предметы X–XIX веков. И замечают, как важно сохранять ювелирное мастерство — в музеях или силами модных домов.

Выставка пройдёт в Пикетном зале Зимнего дворца с 21 февраля до 18 апреля 2021 года. 6+

Анастасия Семенович

Фото: Скриншот сайта hermitagemuseum.org

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