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Экономист Гуриев, айтишный евангелист Ямщиков и еще семь важных спикеров прочитают бесплатные лекции в ВШЭ

Советские чудо-таблетки, интернет и цензура, ошибки глобального здравоохранения: Высшая школа экономики выделила в своей «образовательной» Зимней школе день под открытые лекции. 21 февраля слушаем кого-то на русском, кого-то на английском (как и в самой «Вышке» на англоязычных лекциях, перевода не будет). 16+

Фото: AI Leino, pixabay.com
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Почувствуем себя студентами парижской Школы политических наук, где сейчас профессорствует экс главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. Сергей Маратович намерен доказать, что развитие мобильного интернета 3G «снижает уровень доверия к властям», и тем вернее, чем больше его пытаются цензурировать. Другой спикер, известный политолог Луиджи Курини, профессор Университета Милана, кстати, минувшей осенью написал колонку о цензуре «там у них на Западе»: «Фейсбук» и «Твиттер» цензурировали сообщение New York Post о сыне тогда еще кандидата в президенты США Байдена. Профессор Курини будет говорить о «контрпродуктивном эффекте онлайн-цензуры». Иван Ямщиков, доцент петербургской «Вышки», был аналитиком данных в «Яндексе», потом глубоко погрузился в изучение искусственного интеллекта и того, как он генерирует тексты. Некоторые не отличить от созданных человеком. Но насколько машина понимает тесты? Эксперт из британского Шеффилдского университета Саймон Раштон известен своей аналитикой в сфере глобального здравоохранения, а пандемия коронавируса в очередной раз показала: мало иметь в своей стране прекрасную систему здравоохранения — надо, чтобы и в других государствах ее состояние было не удручающим. А Павел Васильев из ВШЭ-Петербург по аналогии с нынешней «гонкой вакцин» напомнит историю разработки и тестирования лекарств в советское время.

Подробности об этих и других лекциях и регистрация на сайте. Трансляция будет во «ВКонтакте» 21 февраля с 12:00

Александра Шеромова

Фото: AI Leino, pixabay.com

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