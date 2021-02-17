Дорожное строительство и работы на коммуникациях изменят схему движения транспорта в трех районах Петербурга. А на одной из улиц в центре запретят парковаться из-за ювелирной выставки.



Как сообщает 17 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 18 февраля по 30 мая будет ограничено движение по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Приморского проспекта. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» реконструирует там дорогу.