Дорожное строительство и работы на коммуникациях изменят схему движения транспорта в трех районах Петербурга. А на одной из улиц в центре запретят парковаться из-за ювелирной выставки.
Как сообщает 17 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 18 февраля по 30 мая будет ограничено движение по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Приморского проспекта. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» реконструирует там дорогу.
Движение по проспекту Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой будет ограничено с 20:00 20 февраля до 7:00 24 февраля. ООО «Навигатор-СБС» будет прокладывать там водопровод.
С 20 февраля по 7 марта из-за прокладки канализационных сетей ограничат проезд по улице Потапова от шоссе Революции до Ириновского проспекта. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Кроме того, как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 9:00 20 февраля до 22:00 28 февраля в связи с проведением ООО «Дазлинг» выставки ювелирного искусства «Сюрнатурель» будет запрещена остановка транспортных средств на участке улицы Восстания от Саперного переулка до Гродненского переулка.