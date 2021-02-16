Чтобы слышать мир. Пенсионер нуждается в помощи

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства для своего подопечного.
Николай Михайлович Обховский, 73 года.
Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.
Не хватает 89 100 рублей.
Николай Михайлович почти 40 лет посвятил Владивостокской базе тралового флота, куда он пришёл работать после службы в армии.
«Жизнь была интересная. Уходили в море на много месяцев. Я работал на судах рыбной промышленности. Ловили минтай, треску, иваси. Ходили в Охотское, Берингово море», — вспоминает Николай Михайлович.
Работа и заработки очень радовали, но в 1990-е внезапно всё развалилось. Последние несколько лет Николай Михайлович отработал в порту. Трудовой стаж — сорок два года.
В Петербург, в который влюбился ещё в молодости, он с супругой переехал уже на пенсии. Казалось бы, всё хорошо, если бы не здоровье.
Последние несколько лет Николай Михайлович теряет слух. Стала сказываться многолетняя работа корабельным механиком. Уже сейчас он плохо ориентируется на улице — не слышит приближающийся транспорт. А общение с близкими превращается в непосильную задачу, что очень сказывается на отношениях.
Бесплатные аппараты Николаю Михайловичу не положены, степень потери слуха недостаточна для льготы. Купить дорогостоящие устройства самостоятельно не на что. Суммарная пенсия супругов — 30 тысяч рублей. Её хватает на питание, оплату коммунальных услуг и базовые лекарства. В салоны, где продаются аппараты, супруги ходят, как на экскурсию в любимый Эрмитаж. Дети по возможности помогают, но собрать такую большую сумму они не в состоянии. Николай Михайлович очень надеется на помощь неравнодушных людей.
О том, как помочь Николаю Михайловичу, можно узнать на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Команда фонда благодарит петербуржцев, в частности читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку.
«Благодаря вашей помощи был оплачен дорогостоящий препарат для курсового лечения заболеваний суставов для Людмилы Константиновны Ландышевской. Она невероятно растрогана активнейшим откликом петербуржцев: после публикации её истории на станицах «Фонтанки» в фонд пришло около 80 целевых пожертвований, с помощью которых и была собрана вся требуемая сумма. Людмила Константиновна уже начала лечение и очень надеется на успех», — рассказали в фонде.