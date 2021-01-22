Самый большой страх — стать лежачей. Пенсионерка надеется на помощь неравнодушных людей

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств.
Ландышевская Людмила Константиновна, 69 лет.
Требуется лекарственный препарат для лечения заболеваний суставов.
Стоимость — 77 670 рублей.
Для подопечных петербургского благотворительного фонда «Долго и счастливо» 90-е годы прошлого века не прошли бесследно. Людмила Константиновна серьезно подорвала своё здоровье именно в этот непростой период.
«Всю жизнь отработала в торговле. Да так, что уже к сорока годам заработала серьёзные проблемы с суставами и сердцем. Нужно было в одиночку поднимать дочь. В такой ситуации выбирать не будешь. Работала сутками. Часто в неотапливаемых помещениях. Смены были просто огромные, по многу часов стояла на ледяном полу. Конечно, суставы стали сдавать, а за ними и сердце», — рассказывает женщина.
Сейчас из-за постоянных болей пенсионерка ходит с большим трудом. Если немедленно не начать лечение, то ноги просто откажут. Операция по замене суставов ей категорически противопоказана — сердце не выдержит наркоза. Лечащий врач назначил Людмиле Константиновне курс внутрисуставных инъекций современным препаратом «Хиалубрикс». Данная технология считается последним словом в терапии заболеваний суставов. Но стоит лекарство очень дорого.
Купить дорогостоящий препарат при пенсии в 10 400 рублей никак не получается — она практически полностью уходит на медикаменты. На еду не остаётся почти ничего. Дочь помогает с бытовыми вопросами, но таких больших денег нет и у неё. Получить лекарство от государства невозможно — оно не входит в перечень льготных.
Больше всего Людмила Константиновна боится стать в тягость своим близким и потерять возможность самостоятельно себя обслуживать. Пенсионерка очень надеется, что ей удастся сохранить подвижность и независимость благодаря помощи неравнодушных людей.
О том, как помочь Людмиле Константиновне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Команда фонда благодарит читателей «Фонтанки» за постоянную активную помощь пожилым петербуржцам. Благодаря этой помощи удалось передать Наталии Анатольевне Садофьевой годовой запас препарата «Форстео» для лечения тяжелого остеопороза, осложнённого множеством переломов. Как рассказали в «Долго и счастливо», женщина обратилась в фонд без особой надежды — ей казалось, что помогают только детям и онкологическим больным.
«К несчастью для меня, «Форстео» — единственный возможный вариант лечения, ведь у меня еще и болезнь Крона. Сейчас я лежачая больная, но очень надеюсь встать, вернуть себе самостоятельность и независимость. Это лекарство — настоящий новогодний подарок. Низкий поклон за ваши добрые дела!» — поблагодарила пенсионерка всех, кто оказал ей поддержку.