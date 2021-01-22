Самый большой страх — стать лежачей. Пенсионерка надеется на помощь неравнодушных людей

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств. Ландышевская Людмила Константиновна, 69 лет. Требуется лекарственный препарат для лечения заболеваний суставов. Стоимость — 77 670 рублей. Для подопечных петербургского благотворительного фонда «Долго и счастливо» 90-е годы прошлого века не прошли бесследно. Людмила Константиновна серьезно подорвала своё здоровье именно в этот непростой период. «Всю жизнь отработала в торговле. Да так, что уже к сорока годам заработала серьёзные проблемы с суставами и сердцем. Нужно было в одиночку поднимать дочь. В такой ситуации выбирать не будешь. Работала сутками. Часто в неотапливаемых помещениях. Смены были просто огромные, по многу часов стояла на ледяном полу. Конечно, суставы стали сдавать, а за ними и сердце», — рассказывает женщина.

Сейчас из-за постоянных болей пенсионерка ходит с большим трудом. Если немедленно не начать лечение, то ноги просто откажут. Операция по замене суставов ей категорически противопоказана — сердце не выдержит наркоза. Лечащий врач назначил Людмиле Константиновне курс внутрисуставных инъекций современным препаратом «Хиалубрикс». Данная технология считается последним словом в терапии заболеваний суставов. Но стоит лекарство очень дорого. Купить дорогостоящий препарат при пенсии в 10 400 рублей никак не получается — она практически полностью уходит на медикаменты. На еду не остаётся почти ничего. Дочь помогает с бытовыми вопросами, но таких больших денег нет и у неё. Получить лекарство от государства невозможно — оно не входит в перечень льготных. Больше всего Людмила Константиновна боится стать в тягость своим близким и потерять возможность самостоятельно себя обслуживать. Пенсионерка очень надеется, что ей удастся сохранить подвижность и независимость благодаря помощи неравнодушных людей.