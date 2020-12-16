Своими силами справиться не получается. Пенсионерке требуется дорогое лекарство

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи в сборе средств.
Садофьева Наталия Анатольевна, 66 лет.
Требуется лекарственный препарат для лечения тяжелого остеопороза, осложненного переломом шейки бедра.
Стоимость — 278 539 рублей. Собрано 7 776 рублей. Не хватает 270 763 рублей.
Наталия Анатольевна с детства мечтала о музыке. Закончив музыкальное училище и Институт культуры, стала хормейстером. Руководила коллективами разного масштаба, ставила городские праздники, писала сценарии к крупным мероприятиям. В 1980 году хор под её руководством признали лучшим творческим коллективом Ленинграда.
В шестьдесят лет Наталия Анатольевна была вынуждена оставить любимую работу из-за серьезных проблем со здоровьем. После перелома шейки бедра у женщины диагностировали тяжёлую форму остеопороза с высоким риском последующих переломов. Теперь Наталия Анатольевна лежачая больная. Из-за большой потери веса и мышечной массы она не в силах передвигаться даже с помощью ходунков.
Единственным шансом на улучшение ситуации является курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении остеопороза. Лекарство поможет предотвратить последующие переломы и укрепить костную ткань. К сожалению, шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Собрать сумму, необходимую для покупки «Форстео», семья не в состоянии. Пенсии Наталии Анатольевны в размере 11 400 рублей хватает только на лекарства. Ухаживает за ней дочь, на руках которой еще и 91-летняя бабушка с тяжёлой деменцией.
Сложив все пенсии и небольшие заработки семьи дочери, они выживают с большим трудом, позволяя себе только самое необходимое. Наталия Анатольевна очень надеется на помощь неравнодушных людей, так как своими силами справиться с ситуацией не получается.
О том, как помочь Наталии Анатольевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Команда фонда благодарит всех, кто оказал помощь в сборе средств на портативный кислородный концентратор для Ивана Алексеевича Смирнова.
«Рады сообщить, что мы передали портативный кислородный концентратор Ивану Алексеевичу Смирнову. Он принял помощь с огромной благодарностью. Особенно растрогало его то, как много людей посочувствовали и пришли ему на помощь. Почти половина огромной суммы собралась из небольших частных пожертвований. В их числе — помощь от читателей «Фонтанки», которые мгновенно откликнулись на публикацию и активно поддержали Ивана Алексеевича. Спасибо вам за помощь, дорогие друзья! За настоящий новогодний подарок!» — поблагодарили сотрудники фонда.