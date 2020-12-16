Своими силами справиться не получается. Пенсионерке требуется дорогое лекарство

Наталия Анатольевна с детства мечтала о музыке. Закончив музыкальное училище и Институт культуры, стала хормейстером. Руководила коллективами разного масштаба, ставила городские праздники, писала сценарии к крупным мероприятиям. В 1980 году хор под её руководством признали лучшим творческим коллективом Ленинграда.

В шестьдесят лет Наталия Анатольевна была вынуждена оставить любимую работу из-за серьезных проблем со здоровьем. После перелома шейки бедра у женщины диагностировали тяжёлую форму остеопороза с высоким риском последующих переломов. Теперь Наталия Анатольевна лежачая больная. Из-за большой потери веса и мышечной массы она не в силах передвигаться даже с помощью ходунков.



Единственным шансом на улучшение ситуации является курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении остеопороза. Лекарство поможет предотвратить последующие переломы и укрепить костную ткань. К сожалению, шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Собрать сумму, необходимую для покупки «Форстео», семья не в состоянии. Пенсии Наталии Анатольевны в размере 11 400 рублей хватает только на лекарства. Ухаживает за ней дочь, на руках которой еще и 91-летняя бабушка с тяжёлой деменцией.



Сложив все пенсии и небольшие заработки семьи дочери, они выживают с большим трудом, позволяя себе только самое необходимое. Наталия Анатольевна очень надеется на помощь неравнодушных людей, так как своими силами справиться с ситуацией не получается.

