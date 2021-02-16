FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -16
73.31р88.98р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Полгода поисков. Полиция вернула петербурженке трехлетнего сына, которого в день развода украл бывший муж

В квартире в Кудрово сотрудники убойного отдела петербургской полиции нашли ребенка, которого искали с августа 2020 года.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, в полицию с сообщением о пропаже трехлетнего сына 40-летняя жительница Калининского района пришла 28 августа прошлого года. За три дня до этого она развелась с отцом ребенка, и он забрал сына во время совместной прогулки на Суздальском проспекте. И вовремя не вернул, а также съехал с квартиры, где был зарегистрирован. Суд во время процесса по расторжению брака оставил опеку над ребенком матери, а отца ограничил в праве на встречи с сыном. Ему были определены два дня на встречи по два часа.

Такое решение не устроило мужчину, и ребенка он увез, не сообщив адреса пребывания.

Как писали СМИ, это была не первая попытка увезти мальчика от матери. Но до этого его всегда оперативно находили.

Ребенка объявили в розыск. А в сентябре 2020 года следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. СК повесил карточку с розыском мальчика на своей странице в Интернете.

Кропотливая работа полиции позволила найти ребенка. В присутствии сотрудников Федеральной службы судебных приставов мальчика передали матери.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
spb7771250
РСП - зло! Человеческая особь, испортившая жизнь ребенку, не достойна даже рядом стоять с нормальным обществом. Это кратко. )
MikkeL
А комментаторы тут как всегда бессердечные "юмористы" все лучше всех знают, еще б диван к пятой точке прилепленный не мешал бы так сразу побежали бы работать и вместо судей и вместо полиции и даже вместо репортеров! И все-то у них ладно получалось бы, но диван мешает....
Подумать башкой мозгов не хватает что возможны другие варианты - возможно отец прожив с ребенком с его рождения просто не представляет как жить без него теперь, довольствуясь 2 часами, да похищение плохой и жестокий вариант, но видимо это порыв. Супруга так же ни в чем не виновата, вполне вероятно она сама не рада тому как все сложилось. А опеку над сыном присудили матери не потому что она не хотела остаться одна (вообще тупо звучит) а потому что у нас закон такой и пока что он прав, с матерью надежнее в 95% случаев.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний