Полгода поисков. Полиция вернула петербурженке трехлетнего сына, которого в день развода украл бывший муж

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, в полицию с сообщением о пропаже трехлетнего сына 40-летняя жительница Калининского района пришла 28 августа прошлого года. За три дня до этого она развелась с отцом ребенка, и он забрал сына во время совместной прогулки на Суздальском проспекте. И вовремя не вернул, а также съехал с квартиры, где был зарегистрирован. Суд во время процесса по расторжению брака оставил опеку над ребенком матери, а отца ограничил в праве на встречи с сыном. Ему были определены два дня на встречи по два часа.

В квартире в Кудрово сотрудники убойного отдела петербургской полиции нашли ребенка, которого искали с августа 2020 года.

Такое решение не устроило мужчину, и ребенка он увез, не сообщив адреса пребывания.



Как писали СМИ, это была не первая попытка увезти мальчика от матери. Но до этого его всегда оперативно находили.



Ребенка объявили в розыск. А в сентябре 2020 года следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. СК повесил карточку с розыском мальчика на своей странице в Интернете.



Кропотливая работа полиции позволила найти ребенка. В присутствии сотрудников Федеральной службы судебных приставов мальчика передали матери.

