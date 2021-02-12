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Плотника Зоологического института задержали за кражу черепов редких животных. Их за бесценок покупал школьник

Сотрудники уголовного розыска у гостиницы «Прибалтийская» задержали подозреваемого в краже 50 черепов из Зоологического института РАН на Университетской набережной. Он оказался плотником научного учреждения.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 февраля, 50-летний мужчина с богатым криминальным прошлым полгода (с августа 2020 по январь 2021-го) выносил черепа редких животных, среди которых бамбуковый медведь и золотая кошка, из лаборатории института. Их, как выяснили сотрудники полиции, он продавал 16-летнему школьнику, живущему в Московском районе. Тот, по предварительной информации, перепродавал их через Интернет. Если ущерб учёные РАН оценили в 3,5 млн рублей, то за головы парень выручил в десятки раз меньше. У него дома на проспекте Космонавтов силовики нашли 28 из пропавших 50 черепов.

Как писало наше издание, в полицию с сообщением о краже 10 февраля пришел и. о. директора Зоологического института РАН. Он уверял, что неизвестный вынес из лаборатории 50 черепов редких животных, среди которых головы дымчатых леопардов, орангутангов, двупалых и трёхпалых ленивцев, золотой кошки и бамбукового медведя.

Плотник задержан на двое суток в ожидании решения по ходатайству об аресте. Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража) УК РФ.

Школьника в рамках дела пока просто опросили как свидетеля.

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Комментарии (5)

Zdobsi
Странно, крадут то, ценность чего не понимают, продают за три копейки. Типичная Россия. Теперь непонятно, как остальное вернуть в коллекцию. Да, за кражу скорее всего это уголовная статья? И за продажу краденого тоже? В 16 лет вполне уже можно в колонию отправляться. Тем более, что это кража государственного имущества в особо крупном размере?
Мойше
Эдакий "монтер Мечников" питерского разлива.
RemyMartin
Ну хоть не за надругательство над черепами.
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