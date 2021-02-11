Черепа бамбукового медведя и золотой кошки пропали из института в Петербурге. Всего воры унесли 50 голов на 3,5 млн

И. о. директора Зоологического института РАН в Петербурге заявил в полицию Васильевского острова о краже из учреждения, которая, судя по всему, произошла ещё в 2020 году.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 48-летний учёный пришёл в полицию накануне и сетовал на воров, которые вынесли из лаборатории учреждения на Университетской набережной, 1, черепа дымчатых леопардов и орангутангов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность.
По данным нашего издания, также пропали черепа двупалых и трёхпалых ленивцев, золотой кошки и бамбукового медведя.
Всего воры унесли около 50 черепов на сумму около 3,5 миллиона рублей.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.