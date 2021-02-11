«Министерство внутренней декорации». Кинолог из Балашихи уволился и демонстративно выбросил китель

Капитан полиции, старший инспектор кинологической службы ЦКС Балашихи уволился из внутренних органов и демонстративно отправил китель в мусорку. Историю Николая Королёва 11 февраля рассказала команда «Проекта».

В видео Королёв говорит, что пришёл в органы в 2007 году совершенно случайно, устроился по объявлению. Первое время он чувствовал свою нужность, работать, по его словам, было весело и интересно. Перемены, отмечает Николай, он почувствовал после того, как милиция стала полицией.

«Когда я пришёл в 2007 году, я думал о том, что буду искать взрывчатку, предотвращать теракты, помогать людям. Сейчас я утратил какую-либо нить своей полезности и понял, что мы превращаемся в декорацию. Министерство Внутренней Декорации», — объяснил Королёв перед тем, как отправить форму в контейнер.



Бывший полицейский объясняет, что уволиться он решил еще до волны протестов. В конце декабря он написал рапорт и по закону остался отрабатывать месяц. В конце января его отправили на митинг, однако он взял больничный и тем самым «откосил». 3 февраля Королёв официально получил свободу и покинул структуру МВД. В общей сложности в органах он проработал 13,5 года, то есть о выходе на пенсию за выслугу лет речи не идёт.

Стоит отметить, что о Королёве на его последнем месте работы отзывались хорошо. Более того, были рады его поступлению в кинологический центр Балашихи.

«Мы знакомы очень давно. Николай — профессионал своего дела. Служил на границе, работал в федеральной авиационной службе, был инструктором в зональном Центре кинологической службы города Москвы, в ФКУ ЦКО МВД России. Теперь работает здесь, и это большая удача! У нас много совместных задумок», — рассказывала в 2019 году начальник Центра кинологической службы (ЦКС) Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Татьяна Меланьина.

