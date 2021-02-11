Родственникам пешехода, насмерть сбитого автобусом под Петербургом, выплатили по 250 тысяч рублей. Хотя водитель и не виноват

Как сообщает 11 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, четверо истцов обратились в суд за компенсацией морального вреда и расходов на погребение своего близкого родственника. Они утверждали, что 1 января 2018 года тот погиб в ДТП на дороге Парголово — Огоньки по вине водителя ООО «ПИТЕРАВТО». Родственники погибшего просили взыскать с перевозчика 3 миллиона рублей солидарно за причиненные им нравственные страдания, а также около 61 тысячи рублей в качестве возмещения расходов на погребение.

Петродворцовый районный суд Петербурга взыскал с городского перевозчика моральную компенсацию за гибель пешехода под колесами автобуса. Хотя вины водителя в ДТП следствие не усмотрело.

Представитель ответчика иск оспаривать не стал, но попросил уменьшить сумму «в связи с наличием грубой неосторожности потерпевшего». Водитель автобуса на суд не явился, производство по делу в отношении него ранее было прекращено в связи с отказом от иска.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года следователь СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти отказал в возбуждении уголовного дела в отношении водителя за отсутствием в его действиях состава преступления. Было установлено, что 1 января 2018 года на 31-м километре дороги Парголово — Огоньки мужчина, управляя автобусом JAC, сбил пешехода, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате тот получил смертельные травмы. Следствие постановило, что ДТП произошло из-за нарушения пешеходом п.4.1, 4.3 и 4.5 ПДД РФ.

Представитель перевозчика не отрицал, что в момент ДТП водитель автобуса работал у них. А поскольку солидарное взыскание законом не предусмотрено, ответственность за причиненный вред должна быть возложена на «ПИТЕРАВТО». Суд постановил взыскать с компании расходы на погребение и по 250 тысяч рублей моральной компенсации в пользу каждого истца.