Disney закроет студию, выпустившую «Ледниковый период». Работа над мультфильмом «Нимона» будет брошена

Производство на студии остановится постепенно, в течение двух месяцев, под сокращение попадут 450 сотрудников. Причиной стали убытки из-за коронавируса: Disney пострадала из-за необходимости откладывать кинопремьеры и закрывать тематические парки развлечений (или ограничивать их посещение). Кроме того, речь идет об оптимизации — среди активов компании две другие студии: Pixar и, собственно, Disney.

Компания Disney приняла решение закрыть анимационную студию Blue Sky Studios, выпустившую мультфильмы «Ледниковый период» и «Рио». Об этом вечером 9 февраля сообщило агентство Bloomberg .

Интересно, что Blue Sky Studios, чья история насчитывает четверть века, Disney приобрела всего два года назад у Fox Entertainment.



По информации Deadline, из-за остановки производства прекратится работа над анимационным фильмом Патрика Осборна «Нимона», релиз которого был запланирован на следующий январь и работа над которым шла уже 10 месяцев.



Напомним, в ноябре стало известно, что Disney увольняет 32 тысячи сотрудников тематических парков по всему миру. В январе в Disneyland Resort в Калифорнии, как заметило издание «Доктор Питер», открыли первый региональный пункт вакцинации против коронавируса.

