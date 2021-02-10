Певица Лиза Монеточка и актёр Сергей Бурунов сделали кавер на шлягер группы «Ласковый май» «Белые розы». Клип снят в чёрно-белых тонах и является частью промокампании комедии «Родные» режиссёра Ильи Аксенова.
Автором сценария картины, а также режиссёром клипа выступил Жора Крыжовников, ранее создавший такие фильмы, как «Горько!», «Самый лучший день» и другие.
По сюжету видео Монеточка — грациозная и, вероятно, очень популярная певица, которая одинаково эффектно смотрится и в свете софитов, и лежа на рояле. Роль Сергея Бурунова оказалась чуть ярче — в клипе актёр играет бездомного, который спит на лавочках, греется у костра из бочки и... танцует с полицейскими, которые ему потом и заламывают руки.
Однако у зрителей на Youtube удивление вызвала не песня и даже не клип, а вокал Бурунова. Свой куплет актёр поёт очень высоким голосом, что спровоцировало разрыв шаблонов в комментариях. «Это что, реально голос Бурунова?», «Это точно Бурунов поёт? Конечно, немного прорывается, но в целом никогда бы не узнал», «Ого, Бурунов — открытие 2021» — вот лишь некоторые мнения пользователей.
Комедия «Родные» рассказывает о семье, глава которой решает исполнить свою давнюю мечту: отправиться на Грушинский фестиваль и выступить там со своей собственной песней. Семья вынуждена смириться и отправиться в автопутешествие через всю Россию. Кроме Монеточки и Сергея Бурунова в фильме приняли участие бард Олег Митяев, Андрей Григорьев-Апполонов, актёр Сергей Шакуров и другие.