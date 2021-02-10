На сайте Росгвардии появилось видео, на котором военнослужащие и сотрудники Росгвардии читают стихотворение «Памятник» Пушкина на языках народов России.
Строки, уже не кажущиеся такими знаменитыми, звучат на ненецком, кабардино-черкесском, ингушском, алтайском, тувинском, хантыйском, татарском, чувашском языках, а также на языке коми.
По замыслу акции, посвященной поэту, она «подчеркивает многогранность культуры народов России».
Росгвардия не впервые устраивает языковой флешмоб. В прошлый раз росгвардейцы записали видеоролик «Гимн Победы», исполнив песню на аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском языках.
10 февраля исполняется 184 года со дня смерти Александра Пушкина. В этом году день памяти проходит в том числе в онлайн-формате: в 14:00 на официальном сайте Всероссийского музея А. С. Пушкина начнется трансляция из квартиры поэта.