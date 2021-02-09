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Исаакиевский собор вместе с колоннадой закрыт для посещения

9 февраля музей-памятник «Исаакиевский собор» внепланово не принимает посетителей. Как стало известно «Фонтанке», причиной стала авария.

«У нас музей сегодня закрыт в связи с проведением аварийных ремонтно-восстановительных работ электрических сетей, подходящих к Исаакиевскому собору, — пояснили в пресс-службе музея. — Речь идет о так называемых вводных электрических сетях. Сегодня обещают работы завершить».

При этом музей-памятник «Спас на Крови» и часовня-музей Спаса на Крови работают в обычном режиме.

Согласно расписанию работы музея, завтра (в среду) в музее-памятнике «Исаакиевский собор» — выходной. На колоннаду пускают без выходных (с 1 октября по 30 апреля выходной день — третья среда месяца).

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