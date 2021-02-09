Чай по-турецки: работник автосалона пытался отравить начальника коронавирусной слюной

Сотрудник автосалона в Турции обвиняется в том, что хотел убить своего начальника. Первую попытку он сделал с помощью слюны инфицированного COVID-19. Пузырек с жидкостью он купил за 500 турецких лир (около 70 долларов).

О неудачливом отравителе сообщает британское издание LADbible. Зараженную слюну продавец автомобилей добавил в чай своего шефа, Ибрагима Унверди, говорится в заметке. Однако босс не заболел, так как проигнорировал приготовленный «напиток».

По данным издания, мотивом убийства могли стать финансовые сложности. Ибрагим Унверди рассказал, что выдал работнику 215 тысяч лир (2,25 миллиона рублей) для совершения сделки с автомобилем, но на следующий день подчиненный позвонил и признался, что потратил деньги на погашение своего кредита.