С 11 и 12 февраля вступят в силу ограничения движения на крупных магистралях на севере Петербурга и в Петроградском районе. До лета 2021 года изменится схема движения на проспекте Энгельса, а на Каменноостровском и нескольких прилегающих улицах водителей с перерывом в три месяца потеснят до лета 2022 года.



Как сообщает 9 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 февраля по 15 июня с связи с ремонтом трамвайных путей, который выполнит АО «Стройинвест», будет ограничено движение по проспекту Энгельса от проспекта Луначарского до Просвещения. Помимо этого, с 11 по 18 апреля ограничат проезд на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Асафьева, а 18 апреля на Асафьева перекроют движение у проспекта Энгельса.