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Движение по проспекту Энгельса ограничат до лета, а по Каменноостровскому — на год с перерывом

С 11 и 12 февраля вступят в силу ограничения движения на крупных магистралях на севере Петербурга и в Петроградском районе. До лета 2021 года изменится схема движения на проспекте Энгельса, а на Каменноостровском и нескольких прилегающих улицах водителей с перерывом в три месяца потеснят до лета 2022 года.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 февраля по 15 июня с связи с ремонтом трамвайных путей, который выполнит АО «Стройинвест», будет ограничено движение по проспекту Энгельса от проспекта Луначарского до Просвещения. Помимо этого, с 11 по 18 апреля ограничат проезд на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Асафьева, а 18 апреля на Асафьева перекроют движение у проспекта Энгельса.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 12 февраля по 31 мая и затем с 31 августа 2021 года по 31 мая 2022 года в связи с размещением пешеходной галереи будет ограничено движение:

  • по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы;
  • по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова;
  • по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до улицы Литераторов.

Работы выполнит ООО «АМП».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (2)

baddancer
А что за пешеходная галерея? Где она будет, на Каменноостровском или на Попова?
Все-таки на Каменоостровском будут строить гроб на месте фабрики Мельцера?
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