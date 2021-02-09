С 11 и 12 февраля вступят в силу ограничения движения на крупных магистралях на севере Петербурга и в Петроградском районе. До лета 2021 года изменится схема движения на проспекте Энгельса, а на Каменноостровском и нескольких прилегающих улицах водителей с перерывом в три месяца потеснят до лета 2022 года.
Как сообщает 9 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 февраля по 15 июня с связи с ремонтом трамвайных путей, который выполнит АО «Стройинвест», будет ограничено движение по проспекту Энгельса от проспекта Луначарского до Просвещения. Помимо этого, с 11 по 18 апреля ограничат проезд на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Асафьева, а 18 апреля на Асафьева перекроют движение у проспекта Энгельса.
С 12 февраля по 31 мая и затем с 31 августа 2021 года по 31 мая 2022 года в связи с размещением пешеходной галереи будет ограничено движение:
- по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы;
- по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова;
- по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до улицы Литераторов.
Работы выполнит ООО «АМП».