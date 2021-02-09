«Гриша, успокойся!» Жириновский заявил, что «Яблоко» сгнило, а Явлинский «стер шансы» на объединение демократов

Жириновский уверен, что на думских выборах — 2021 «Яблоко» не сможет набрать 20 млн голосов. «Точно так же 3 года назад вы просили 10 миллионов голосов на выборах президента, а сколько получили? 800 тысяч — в 12 раз меньше. Сейчас будет то же самое — максимум миллион! А для прохождения в Думу нужно в разы больше», — подчеркнул лидер либерал-демократов.

По мнению Жириновского, даже Запад списал со счетов «Яблоко» и ее лидера. «Вы смотритесь только у меловой доски на семинаре по узкой академической теме, но не можете стать героем, кумиром миллионов», — пишет глава ЛДПР. По его словам, у прозападных демократов есть только три пути в России — в эмиграцию, тюрьму или в могилу.



«Где Ходорковский — сперва тюрьма, потом эмиграция. Где Гусинский — сперва арест, потом миграция. Где Каспаров и прочие, прочие? Но вы даже призрачные шансы на объединение умудрились стереть, потому что всегда были против всего. Демократы могли бы объединиться под Касьянова, Немцова, Гудкова, Рыжкова, Ходорковского. Но вы неизменно тащили в другую сторону, как лебедь, рак и щука», — подчеркнул Жириновский.



Он добавил, что уже в 100 километрах от Москвы никто не узнает Явлинского. «Ваше «Яблоко» давно сгнило. А ваша статья «Без путинизма и популизма» — это какая-то лебединая песня. Потому что вас уже давно никто не понимает», — подытожил Жириновский. И закончил цитатой из знаменитой песни об эмиграции из фильма «Дни Турбиных»:

