«Такое — и не от путинистов, а от своих же, либералов?» Как молодые «яблочники» отреагировали на статью лидера партии

автор фото Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Накануне основатель «Яблока» Григорий Явлинский напомнил о себе зрителям политической арены, опубликовав большую статью с критикой Алексея Навального и его расследовательской деятельности. Однопартийцы ответили коллективным заявлением, под которым подписались уже 270 членов. Григорий Явлинский на своем сайте опубликовал статью «Без путинизма и популизма», в которой подверг критике многолетнюю деятельность оппозиционера Алексея Навального. В частности: расследования Навального «не имели и не могут иметь практических результатов для общества», потому что до тех пор, пока бизнес в России не будет отделен от власти, а принцип разделения властей не начнет исполняться в полной мере, все разоблачённые коррупционеры будут оставаться на своих должностях и при своих капиталах.



Кроме того, лидер партии «Яблоко» заявил, что политическая и правовая судьба Навального «отражает внутриэлитные интриги и противоречия», а главный эффект его расследований — это «разжигание примитивной социальной розни». В статье подчеркивается, что «подозрительное» отравление требует самого тщательного расследования, не забыв напомнить: оппозиционеру и его окружению свойственен националистический вектор. Также Явлинский указал на то, что Навальный не гнушается использовать несовершеннолетних в политических целях.

«Фонтанка» спросила молодежь петербургского отделения, что они думают про статью Явлинского и Навального. Андрей Моисейкин, депутат МО «Дворцовый округ»: — Как и многие члены партии, я не согласен с частью тезисов статьи Явлинского. Навальный совершил очень сильный поступок, вернувшись в Россию, и теперь сидит в тюрьме по сфабрикованному делу. Государство взяло его в заложники, как и большое количество других политических заключённых. Явлинский, хоть и не является председателем партии, но является её основателем и одним из лидеров, поэтому его мнение воспринимается многими как мнение партии, хотя это не так. Требование свободы всем политическим заключённым — принципиальная политическая позиция «Яблока».

После этой статьи, и после того, как часть тезисов оттуда растиражировали пропагандисты, мы оказались в ряду политических сил, которые вместо того, чтобы оппонировать власти, оппонируют Навальному. Но это категорически неверно, нашим главным и единственным оппонентом является путинская власть. Нанес ли Явлинский ущерб партии? Эта формулировка стала почему-то таким универсальным обвинением внутри партии, что оппоненты начинают друг друга в этом обвинять при первой возможности, и потом за это исключать [из партии]. Поэтому я стараюсь быть более сдержанным в применении этого термина. Но считаю, что да, в плане симпатии избирателей это сказалось на нас негативно. Виталий Боварь, депутат МО «Владимирский округ»: — Политический удар по репутации всей партии эта статья нанесла бы, если бы не реакция партийцев на нее (я говорю об открытом письме). Безусловно, Григорий Явлинский очень плотно ассоциируется с «Яблоком», однако возникшая общественная дискуссия, показывает, что «Яблоко» сложнее, чем мнение одного ее члена партии, пусть и основателя. Дискуссию о политической программе и методах работы Алексея Навального важно было бы начать когда-нибудь, например, когда он будет баллотироваться на какой-либо пост в условиях конкурентных и демократических выборов. Сейчас урон от этой дискуссии есть, а пользы я не вижу. Как метко было замечено где-то в «Фейсбуке»: единственное место, куда баллотировался Навальный — тюрьма. И пока это так, мне кажется, имеет смысл сплотить ряды и попытаться побороть несправедливость сообща.

Иван Сорокин, кандидат в депутаты МО «Лиговка-Ямская»: — Меня едва ли можно назвать безоговорочным сторонником Навального. Месяц назад я писал у себя во «Вконтакте» о плюсах и минусах этого политика, и там было и про национализм, и про популизм было тоже. Тем не менее, я сам ходил на акции и 23, и 31. Было страшно — могли поймать, побить, но я всё же сходил, потому что нельзя травить людей, нельзя сажать людей в клетку по сфабрикованным делам. Статья Григория Алексеевича очень ранила меня и других «яблочников», которые ходили тоже, потому что обесценила те риски, которые мы на себя приняли. При этом большинство наших, как и я, ходили не за Навального, а против беспредела. Поэтому мы с товарищами начали собирать подписи под заявлением в духе «Григорий Алексеевич в своём праве делать заявления, но мы согласиться с такой позицией не можем». Репутационные потери, конечно, присутствуют тоже. Одной из причин, по которой мы занялись таким заявлением, стала необходимость регулярно отвечать на гневные сообщения и комментарии, причем не от путинистов, а от своих же, от либералов.

Никита Юферев, депутат МО Смольнинское: — Это частное мнение Явлинского. Статья не проходила процедуру партийного обсуждения и согласования. Статья не является мнением партии. Все, кого шокировала статья Явлинского — голосуйте за «Яблоко» назло ему! Однако если убрать из неё несвоевременный «наезд» на политзаключённого Навального, в ней много важных мыслей. Без «наезда» на Навального она была бы лучше. Считаю, эту статью не нужно было писать в такой тональности. По Навальному есть заявление партии с требованием прекратить его политически мотивированное преследование и освободить из тюрьмы. Это уже не частное мнение, а позиция партии. Леонид Андрухов, депутат МО «Остров Декабристов»: — Алексей Навальный был отравлен, а сейчас сидит в тюрьме из-за своей политической деятельности. Задавать вопросы в этой ситуации можно только к тем, кто пытался его убить, а теперь посадил. Претензии Григория Алексеевича к Навальному известны, он их и раньше озвучивал, но на мой взгляд, несвоевременны. Я надеюсь, что либерально настроенные граждане России, и партия «Яблоко» в их числе, найдут в себе мужество преодолеть эту историю вместе.

На мой взгляд, это [ущерб в контексте популярности у избирателей] как раз зависит от того, как на статью отреагируют либерально настроенные граждане России, и «Яблоко» в их числе. Если партия примет позицию Явлинского как официальную и будет агрессивно защищаться от претензий избирателей и соседей по либеральному политическому флангу — боюсь, что в электоральном плане получится плохо. Филипп Погорелов, депутат МО «Литейный округ»: — Да, к сожалению, считаю [что статья нанесла репутационный ущерб партии]. Позиция, представленная в статье, в принципе имеет право на существование, хотя я с ней и совершенно не согласен. Я считаю, что каждый партиец имеет право высказывать свою позицию публично, и ничего страшного в этом нет. К сожалению, в данном случае Григорий Алексеевич Явлинский не подчеркнул, что высказывает эту позицию как частное лицо. Острая полемика с Алексеем Навальным именно в тот момент, когда он находится в тюрьме по неправосудному обвинению, то есть является политзаключённым, вызвала возмущение у многих партийцев и сторонников «Яблока», и я получил множество личных сообщений с просьбой разъяснить ситуацию.

К сожалению, я тоже не готов солидаризироваться с такой публичной позицией ни при каких обстоятельствах, и был вынужден также выступить с заявлением. Было бы гораздо лучше, если бы мне не пришлось оправдываться за репутацию партии, в которой состоит множество честных и смелых людей, так много делающих для будущего нашей страны. Ксения Торстрем, депутат МО «Семеновский»: — К сожалению, ущерб партии очевиден. Столько критики и уничижительных шуток о партии я еще не видела. Это было очень обидно читать. Особенно больно было видеть, как Григория Алексеевича цитирует Владимир Соловьев и «Первый канал». Критика Навального была очень несвоевременной и, по моему мнению, несправедливой. Я не считаю, что Навальный проводит политику несовместимую с жизнью без страха и без репрессий, как это было сформулировано в статье. Мы с ребятами понимали, что многие в партии не согласны с этим, и мы бы не хотели, чтобы это мнение воспринималось как общее мнение партии. Наше коллективное письмо подписали более 200 членов партии, и сбор подписей продолжается. Очень не хочется, чтобы оппозиционные силы опять перессорились перед выборами и создавали себе большие проблемы на ровном месте. Я верю, что мы сможем проявить солидарность и объединить усилия со всеми оппозиционными силами, разделяющими демократические взгляды. Василий Кунин, депутат МО «Малая Охта»: — Безусловно, статья нанесла репутационный ущерб партии. Партия «Яблоко» в массовом сознании ассоциируется с Явлинским, и все высказывания последнего, воспринимаются как позиция партии. Но это не так. Очень хорошо, что сейчас регионы массово выражают несогласие с данной позицией, даже Митрохин назвал эту статью «частным мнением». На мой взгляд, большое количество избирателей голосуют за «Яблоко», как за единственных представителей демократического крыла. У партии есть исторический шанс объединить на своей базе всех, кто хочет перемен. Дать возможность сильным политикам, сторонникам Навального выдвинуться от «Яблока» в Госдуму, а избирателям иметь списки кандидатов, за которых захочется голосовать. Увы, подобные выпады, которые несильно отличаются от госпропаганды, закрывают для многих людей «Яблоко», как консолидированный оппозиционный проект. Единственное во что хочется верить, что это сделано не специально. Вячеслав Тутушкин, кандидат в депутаты МО «Озеро Долгое»: — Я подписался под заявлением членов партии, и даже если не рассматривать вопрос допустимости нападок на человека находящегося в заложниках и судить только по объективным показателям (например, по реакции в соцсетях), ущерб от статьи явно просматривается. Беседовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»