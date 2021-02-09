Петербургская группа Шиzzлонг приглашает на «шуба-дуба party»

21 февраля в клубе Place ожидается «шуба-дуба party» психоделически-джазовой группы Шиzzлонг. В программе обещают незанудный авангард, ироничные тексты, девушку с баяном, священника и новые песни.
Все участники коллаборации — опытные музыканты, которые сошлись на почве внезапно вспыхнувшей любви к джазу, неожиданным, но лаконичным аранжировкам, смелым экспериментам и философским текстам лидера группы Николая Кочнева (ex-«Тропик Рака», «Аеро План», Zansky). Грани жанров и сложные сочетания моды и классики — вот то пространство, где рождается музыка Шиzzлонг.
На этом концерте особенно будет актуален девиз команды: превращаем любой день в пятницу. 21 февраля — воскресенье, но впереди ещё 2 выходных.
21 февраля, клуб Place, начало в 20:15.
18+
Виноградова Елена