Полиция искала под Петербургом похищенного мужчину, а нашла бизнес-конфликт. Разбирать его будут уже в отделе

План «Перехват» ввели в Кировском районе области после сообщения о похищении.



Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, около 10:30 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её мужа какие-то люди посадили в «Ауди Q7» и увезли в неизвестном направлении.



В ходе розыска машины, номера которой женщина передала полиции, кроссовер остановили в том же районе. Как выяснилось, «похищение» оказалось попыткой решить бизнес-конфликт между двумя предпринимателями.



Обоих везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

