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Полиция искала под Петербургом похищенного мужчину, а нашла бизнес-конфликт. Разбирать его будут уже в отделе

План «Перехват» ввели в Кировском районе области после сообщения о похищении.

Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, около 10:30 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её мужа какие-то люди посадили в «Ауди Q7» и увезли в неизвестном направлении.

В ходе розыска машины, номера которой женщина передала полиции, кроссовер остановили в том же районе. Как выяснилось, «похищение» оказалось попыткой решить бизнес-конфликт между двумя предпринимателями.

Обоих везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии (1)

hal9000
Да как обычно..про кредит ченить..все скучно до ужаса..взял не отдает..никаких договоров нет..детский сад короч..)
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