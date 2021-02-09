Сбежавшую из дома юную пассажирку снимали с поезда Петербург — Череповец. В соседний регион она устремилась на крыльях любви

Транспортные полицейские стали свидетелями любовной драмы в небольшой семье Калининского района Петербурга. Окрылённая желанием свидеться с возлюбленным, юная особа рискнула и отправилась в дальнее путешествие, но материнский инстинкт оказался сильнее.
Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, накануне о пропаже 14-летней девочки сообщила её мать. По словам женщины, придя утром домой, она обратила внимание, что пропали свидетельство о рождении, паспорт, зарядки для телефона, которые принадлежат её дочери. Последней также не было в квартире.
Припомнив последние обстоятельства и взяв в расчёт натянутые семейные отношения, мать девочки предположила, что та могла отправиться к своему молодому человек в Череповец. Поездка в этот город находилась под родительским запретом.
Ориентировка на пропавшую поступила транспортной полиции. Вскоре 14-летнюю путешественницу сняли с поезда и вернули матери.