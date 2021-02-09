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Сбежавшую из дома юную пассажирку снимали с поезда Петербург — Череповец. В соседний регион она устремилась на крыльях любви

Транспортные полицейские стали свидетелями любовной драмы в небольшой семье Калининского района Петербурга. Окрылённая желанием свидеться с возлюбленным, юная особа рискнула и отправилась в дальнее путешествие, но материнский инстинкт оказался сильнее.

Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, накануне о пропаже 14-летней девочки сообщила её мать. По словам женщины, придя утром домой, она обратила внимание, что пропали свидетельство о рождении, паспорт, зарядки для телефона, которые принадлежат её дочери. Последней также не было в квартире.

Припомнив последние обстоятельства и взяв в расчёт натянутые семейные отношения, мать девочки предположила, что та могла отправиться к своему молодому человек в Череповец. Поездка в этот город находилась под родительским запретом.

Ориентировка на пропавшую поступила транспортной полиции. Вскоре 14-летнюю путешественницу сняли с поезда и вернули матери.

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Комментарии (10)

hal9000
А че такого то..ко мне из за границы ..из самой Ойропы..приезжала..тоже посралась с матерью отцом старшим братом приехала отдышалась успокоилась потом помирилась..а сдал ,что она у меня ее младший брат..)у ее родителей правда кипиш был не по детски..у матери мне каЭтся был инфаркт миКарда..))дочку потеряла..))
263836471
Четырнадцать лет...
Всё бросила и уехала...
В организме среди сформировавшихся органов - мозгов не обнаружено...
Интересно - сколько маме лет? Подозреваю, что не больше тридцати пяти...
Теперь их, матери и дочки, совместное проживание станет ещё сложнее! И "молодой человек" теперь наверняка вляпался!
BobCat2
Теперь семью поставят на учет как неблагополучную, девочку к психологам, самой мамаше могут и штраф выписать. А всего то надо было с дочерью общаться, её жизнью интересоваться и воспитанием заниматься. А теперь сама же побегает по инстанциям...
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