Одному из автомобилистов на севере Приморского края удалось снять на видео семью амурских тигров. Для этого ему даже не пришлось съезжать с дороги.



Видео было опубликовано в Instagram центра «Амурский тигр» 8 февраля. На камеру попали мать-тигрица и двое тигрят. Один из детенышей думал было перейти дорогу, но проявил осторожность и вернулся к матери.