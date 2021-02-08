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Амурские тигры вышли на дорогу: водитель заснял мать с двумя тигрятами в Приморском крае

Одному из автомобилистов на севере Приморского края удалось снять на видео семью амурских тигров. Для этого ему даже не пришлось съезжать с дороги.

Видео было опубликовано в Instagram центра «Амурский тигр» 8 февраля. На камеру попали мать-тигрица и двое тигрят. Один из детенышей думал было перейти дорогу, но проявил осторожность и вернулся к матери.

Автомобилист, в свою очередь, остановился и подождал, пока звери скроются в лесу. «Мудрое решение: редкие животные в безопасности, водитель получил приятные воспоминания и хорошее видео», — отметили в центре.

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