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Пресс-секретарь Навального стала обвиняемой по «санитарному делу»

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш стала обвиняемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированной акции 23 января.

«Думаете, на этой фотографии просто Кира Ярмыш? Нет, на этой фотографии обвиняемая Кира Ярмыш — сегодня ей изменили статус по "санитарному" делу», — написала 8 февраля пресс-секретарь оппозиционного политика в Twitter.

Адвокат Ярмыш Вероника Полякова сообщила, что ранее ее подзащитная проходила по делу как подозреваемая, однако извещения присылали «обвиняемой».

Ярмыш задержали 30 января. В то время она находилась в спецприёмнике, где отбывала девять суток административного ареста за организацию несогласованного митинга 23 января.

Политически «спящая» с весны 2020 года статья 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») «проснулась» в СК уже 24 января. Обыски прошли в квартире Алексея Навального, его супруги, его соратников, в студии «Навальный LIVE» и других местах, связанных с оппозиционером.

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Комментарии (4)

DimaDee
Я аж чувствую напряжение от сжимающихся булочек сподвижников и сторонников, потому что знают, что за ними всеми уже выехали и рано или поздно доедут... В идеале было бы ещё и соцсети-комментарии промониторить на предмет выявления ярых сторонников и сделать показательные порки.
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