Пресс-секретарь Навального стала обвиняемой по «санитарному делу»

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш стала обвиняемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированной акции 23 января.
«Думаете, на этой фотографии просто Кира Ярмыш? Нет, на этой фотографии обвиняемая Кира Ярмыш — сегодня ей изменили статус по "санитарному" делу», — написала 8 февраля пресс-секретарь оппозиционного политика в Twitter.
Адвокат Ярмыш Вероника Полякова сообщила, что ранее ее подзащитная проходила по делу как подозреваемая, однако извещения присылали «обвиняемой».
Ярмыш задержали 30 января. В то время она находилась в спецприёмнике, где отбывала девять суток административного ареста за организацию несогласованного митинга 23 января.