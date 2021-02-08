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Влетевший под «ГАЗель» Land Rover собрал многокилометровую пробку на КАД

На юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 8 февраля скопилась многокилометровая пробка из-за ДТП. Участники мешали движению несколько часов.

Как сообщает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис», авария произошла на внутреннем кольце КАД после вантового моста, в среднем ряду. По его словам, участницами стали пять машин. На фото, впрочем, повреждения видны только у двух: у бортовой «ГАЗели» и «Ленд Ровера», который влетел ей под кузов по лобовое стекло.

Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»

Затор на внутреннем кольце КАД, по данным «Яндекс.Пробок», тянется почти на 5,5 километра, начинаясь у развязки с Мурманским шоссе. Причем пробка там держится уже несколько часов, в половине первого часа дня она составляла 7,7 километра.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что само ДТП случилось на 58-м километре внутреннего кольца около полудня. Столкнулись три автомобиля, пострадавших не было. Пока участники аварии ждали ГИБДД, образовался затор порядка 4 километров, поскольку поврежденные машины заняли полосу безопасности и вторую полосу. По данным на 14:30, все участники ДТП разъехались и движение на участке КАД восстановлено.

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