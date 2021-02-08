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Петербурженке, сбившей насмерть женщину на «зебре» проспекта Культуры, вынесли приговор спустя 4 года

В Петербурге суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом четырехлетней давности. Под колесами автомобиля виновницы погибла молодая женщина.

ДТП произошло 31 октября 2016 года около 22:10 у дома 39 по проспекту Культуры. Как сообщает 8 февраля 2021 года объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая, управляя технически исправным автомобилем SsangYong Actyon, следовала по проспекту Культуры от проспекта Просвещения в сторону КАД по второй слева полосе. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 39 на скорости не менее 65 км/ч (при разрешенных 40 км/ч), она не затормозила, хотя попутные машины остановились, пропуская вышедшую на «зебру» женщину, и сбила ее. 27-летняя потерпевшая погибла на месте.

«Очень плохой пешеходный переход! Машины с моста летят в сторону КАД под сотню, кто-то успевает тормознуть, а кто-то нет», — отмечали очевидцы ДТП в соцсетях.

Автомобилистка свою вину полностью признала, на заседании принесла извинения потерпевшей стороне, но давать показания отказалась. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась, ухаживает за пожилой матерью-инвалидом и платит ипотеку, на работе и по месту жительства о ней отзываются положительно.

Калининский районный суд Петербурга признал автомобилистку виновной по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с нее взыскали более 190 тысяч рублей в пользу потерпевшей, 75 тысяч рублей компенсации за выплату вознаграждения представителю потерпевшей и более 3 тысяч рублей в городской бюджет в пользу комитета по здравоохранению Петербурга.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (9)

260695231
Обыкновенный сексизм.
просто взять и запретить
Какой прекрасный образец статьи времен воинствующего матриархата.)

Речь идет о сбитой? Так она - "женщина", причем иногда даже "молодая".

Речь идет о сбившей? Так она - "петербурженка", "автомобилистка", даже "виновница", но "женщина" она тогда и только тогда, когда "не привлекалась", "ухаживает", "платит" и "о ней отзываются положительно".

Акробаты пера. Виртуозы фарса. Шакалы ротационных машин.
ШIШ
Короче - отделалась легким испугом ! Журналисты педалируют тему виновности не гонщицы , а пешеходного перехода - дескать не там и тупые пешеходы понять этого не могут - поэтому сами виноваты ! Поэтому и тянули с приговором четыре года , чтобы дать условный срок ! Провоцируют народ такими решениями ! Я НЕ ВИЖУ ТУТ ПРАВОСУДИЯ ! Давите народ владельцы ипотеки ! Так понимать ? Солидарность элитки?
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