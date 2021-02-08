ДТП произошло 31 октября 2016 года около 22:10 у дома 39 по проспекту Культуры. Как сообщает 8 февраля 2021 года объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая, управляя технически исправным автомобилем SsangYong Actyon, следовала по проспекту Культуры от проспекта Просвещения в сторону КАД по второй слева полосе. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 39 на скорости не менее 65 км/ч (при разрешенных 40 км/ч), она не затормозила, хотя попутные машины остановились, пропуская вышедшую на «зебру» женщину, и сбила ее. 27-летняя потерпевшая погибла на месте.

В Петербурге суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом четырехлетней давности. Под колесами автомобиля виновницы погибла молодая женщина.

«Очень плохой пешеходный переход! Машины с моста летят в сторону КАД под сотню, кто-то успевает тормознуть, а кто-то нет», — отмечали очевидцы ДТП в соцсетях.

Автомобилистка свою вину полностью признала, на заседании принесла извинения потерпевшей стороне, но давать показания отказалась. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась, ухаживает за пожилой матерью-инвалидом и платит ипотеку, на работе и по месту жительства о ней отзываются положительно.

Калининский районный суд Петербурга признал автомобилистку виновной по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с нее взыскали более 190 тысяч рублей в пользу потерпевшей, 75 тысяч рублей компенсации за выплату вознаграждения представителю потерпевшей и более 3 тысяч рублей в городской бюджет в пользу комитета по здравоохранению Петербурга.