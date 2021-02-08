Петербурженка отсудила у «дочки» РЖД 100 тысяч за полёт из вагона с приземлением на ногу

Как сообщает 8 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга, в конце мая Соколова ехала на электричке Великий Новгород — Пестово. Женщина добралась до станции Кушавера, где и должна была сойти. Она сошла, но неблагополучно. Поезд остановился на пути без пассажирской платформы, в итоге петербурженка упала на землю и повредила ногу. В тот же день Соколову госпитализировали в Хвойнинскую ЦРБ.

Московский районный суд вынес решение по иску петербурженки Валентины Соколовой к ОАО «Российские железные дороги» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» о взыскании компенсации морального вреда.

Жительница Северной столицы изначально хотела взыскать с РЖД полмиллиона за моральный вред. В процессе рассмотрения дела Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила исковые требования, добавив в качестве соответчика АО «СЗППК». Так между двумя компаниями были поровну разделены 500 тысяч рублей.



ОАО «РЖД» настояло в качестве третьего лица привлечь помощника машиниста моторно-вагонного депо, который наблюдал за высадкой людей в тот злополучный день на станции Кушавера. Представители Российских железных дорог не признали исковые требования, переложив ответственность на пассажирскую компанию.



Представитель ответчика АО «СЗППК» тоже счёл себя невиновным, так как за инфраструктуру отвечает ОАО «РЖД». Помощник машиниста тоже сказал, что действовал по инструкции.



Суд возложил вину на перевозчика, но указал, что тот может обратиться с требованием о возмещении ущерба к владельцу инфраструктуры. В пользу Соколовой суд взыскал с АО «СЗППК» 100 000 рублей. В иске к ОАО «РЖД» отказано.

