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Илон Маск и певица Граймс опубликовали в соцсетях первое фото с сыном по имени X Æ A-12

Певица Граймс впервые разметила в своем «Инстаграме» совместное фото с сыном от миллиардера Илона Маска. Ребенок отвернулся от объектива камеры и смотрит на некий антропоморфный арт-объект на заднем плане.

«Расскажи мне о водах твоего родного мира», — подписано опубликованное в ночь 7 февраля фото (по московскому времени). «Мам, я всего лишь хотел посмотреть "Щенячий патруль"», — прокомментировал один из подписчиков Граймс.

Практически одновременно с певицей фото с ребенком опубликовал у себя в «Инстаграме» и счастливый отец. Подписал его незатейливо: «Илон и X Æ A-XII».

В комментариях тут же начали уточнять, как именно произносится имя малыша. В документах оно записано как X AE A-XII Musk, а произносится как «Экс Эш Эй Твелв».

По данным СМИ, американский предприниматель Илон Маск встречается с канадской певицей Клэр Буше (Граймс) с 2018 года. Их первенец родился 4 мая 2020 года. Для Илона Маска это шестой ребенок.

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Комментарии (1)

Femida_5e4d02367da01
Какой же он урод, и как же этого никто в упор не видит... Это страшный человек, и пока люди этого не поймут, он так и будет размножаться чуть ли не простым делением, и будет запускать в космос свои спутники-шпионы под видом "всемирного интернета", и уничтожать людей вместе со своими подельниками, гадина. Антихрист.
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