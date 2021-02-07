Певица Граймс впервые разметила в своем «Инстаграме» совместное фото с сыном от миллиардера Илона Маска. Ребенок отвернулся от объектива камеры и смотрит на некий антропоморфный арт-объект на заднем плане.
«Расскажи мне о водах твоего родного мира», — подписано опубликованное в ночь 7 февраля фото (по московскому времени). «Мам, я всего лишь хотел посмотреть "Щенячий патруль"», — прокомментировал один из подписчиков Граймс.
Практически одновременно с певицей фото с ребенком опубликовал у себя в «Инстаграме» и счастливый отец. Подписал его незатейливо: «Илон и X Æ A-XII».
В комментариях тут же начали уточнять, как именно произносится имя малыша. В документах оно записано как X AE A-XII Musk, а произносится как «Экс Эш Эй Твелв».
По данным СМИ, американский предприниматель Илон Маск встречается с канадской певицей Клэр Буше (Граймс) с 2018 года. Их первенец родился 4 мая 2020 года. Для Илона Маска это шестой ребенок.