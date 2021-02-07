Певица Граймс впервые разметила в своем «Инстаграме» совместное фото с сыном от миллиардера Илона Маска. Ребенок отвернулся от объектива камеры и смотрит на некий антропоморфный арт-объект на заднем плане.

«Расскажи мне о водах твоего родного мира», — подписано опубликованное в ночь 7 февраля фото (по московскому времени). «Мам, я всего лишь хотел посмотреть "Щенячий патруль"», — прокомментировал один из подписчиков Граймс.