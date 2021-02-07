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Фото дня: У нас такое надолго?

В Петербурге власти два дня подряд выводят тысячи силовиков в ожидании, что кто-то из граждан выйдет на улицы, желая выразить свое недовольство ситуацией в стране. От комментария отказывается и Смольный, и ГУВД, кивая друг на друга. И пока для общественности вопрос - кто отдал приказ так показать мощь государственной машины и кто тратит немалые (их до копейки нам не подсчитать) средства налогоплательщиков на вывод подразделений и простой десятков грузовиков и спецтехники, остается открытым. Это особенно интересно на фоне информации о том, что аналогичного по всей стране - не было.

Этот кадр наш фотокорреспондент Павел Каравашкин сделал в самом центре Петербурга - у Гостиного двора на Невском проспекте. Семейство направляется по своим делам на фоне спецгрузовика с надписью "Полиция".

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

И у нас к вам, читатели, пока есть один вопрос:

Как вы думаете - это надолго?

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (15)

Урус-Баши
Пока Беглухо-Маклай на месте, а человек с голым торсом в Москве, всё будет так. Навальный сделал одну маленькую ошибочку. Он не оставил им путь для отступления. Есть только путь для провала. Хорошую мину на лице уже никак не сохранить. В Китай и Туркмению не хочется. Дворец Ротенберг отжал. Заграница их не хочет.
Zheleznyak
вопрос стоит не правильно. Дело было не в бобине.
Mazda
недавно смотрел сериал наркос, это про пабло эскобара( наркобарон, убит в 93 году). Так вот там хорошо его поддельничек сказал, Пабло ты разрушаешь то что построил сам. Это же самое можно сказать и ввп, ещё лет 5-6 назад я путина очень уважал и было в принципе за что, конечно всегда хочется максимум, но были и хорошие вещи при нём и не мало. А теперь он сам рушит то что создал и как учит история разрушит до конца и сам падёт, жалко.
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