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В День всех влюблённых Музей истории Петербурга бесплатно перенесёт пары в старинную Венецию

Государственный музей истории Санкт-Петербурга бесплатно пустит пары на выставку «Венеция вдали, как странный сон…» в Особняке Румянцева 14 февраля. Акция продлится с 11:00 до 18:00. Ее идея, со слов организаторов, была вдохновлена обстоятельствами: пандемия коронавируса не позволила многим людям провести праздник там, где они хотели бы.

«Вашими провожатыми станут знаменитые поэты, писатели и художники прошлых веков, они помогут погрузиться в таинственную атмосферу города каналов и мостов, насладиться изысканными линиями каменной резьбы фасадов, изгибами узких улочек и воздушных куполов соборов», — обещают посетителям выставки в Особняке Румянцева, имея в виду, что на выставке собраны воспоминания, фрагменты писем и стихи о Венеции, написанные русскими художниками, писателями и поэтами, там побывавшими.

Фото: предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

В социальных сетях Государственного музея истории Санкт-Петербурга, на страницах «ВКонтакте», Facebook и Instagram, 14 февраля пройдёт конкурс на самый романтичный рассказ о воображаемом свидании в Венеции прошлого. Победители получат билет на два лица, по которому удастся осмотреть все объекты Петропавловской крепости.

Выставка «Венеция вдали, как странный сон…» работает в Особняке Румянцева до 2 июня 2021 года. На ней представлены свыше 170 гравюр, литографий, живописных произведений и фотографий, передающих облик Венеции в XVIII–XIX веках.

Напомним, Венецианский карнавал пройдет в этом году онлайн.

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