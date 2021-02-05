Государственный музей истории Санкт-Петербурга бесплатно пустит пары на выставку «Венеция вдали, как странный сон…» в Особняке Румянцева 14 февраля. Акция продлится с 11:00 до 18:00. Ее идея, со слов организаторов, была вдохновлена обстоятельствами: пандемия коронавируса не позволила многим людям провести праздник там, где они хотели бы.



«Вашими провожатыми станут знаменитые поэты, писатели и художники прошлых веков, они помогут погрузиться в таинственную атмосферу города каналов и мостов, насладиться изысканными линиями каменной резьбы фасадов, изгибами узких улочек и воздушных куполов соборов», — обещают посетителям выставки в Особняке Румянцева, имея в виду, что на выставке собраны воспоминания, фрагменты писем и стихи о Венеции, написанные русскими художниками, писателями и поэтами, там побывавшими.

