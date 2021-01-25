Венецианский карнавал переходит в онлайн. В Сети проведут трансляции и выстроят «виртуальные комнаты»

Венецианский карнавал в 2021 году пройдёт в онлайн-формате. Как пояснили организаторы, трансляции мероприятий будут вестись в Сети с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля.



Зрителей ждут прямые включения из палаццо Вендрамин-Калерджи.



Одно из нововведений праздника в этом году — «виртуальные комнаты», благодаря которым из любой точки мира возможно будет не только понаблюдать за Венецианским карнавалом, но и поучаствовать в нём. Для детей проведут мастер-классы, интерактивы и встречи со знаменитостями, для взрослых — интервью и конкурс на самую красивую маску. Подробности программы и форма регистрации на события в ближайшее время появятся на сайте фестиваля.

