FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
76.08р91.56р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Обновлённый LADA Largus запустили в серийное производство

Фото: АВТОВАЗ

АВТОВАЗ 4 февраля начал серийное производство обновлённого семейства LADA Largus. Автомобиль изменился внешне и подновил интерьер и опции, техническая часть осталась прежней.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый «Ларгус» получил экстерьер и интерьер в фирменной Х-стилистике LADA. Автомобили оснастили оригинальным передним бампером, новыми капотом, передними крыльями и решёткой радиатора, другими фарами и колёсными дисками, изменили наружные зеркала. В салоне обновили приборную панель и руль. Largus также получил мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций.

Фото: АВТОВАЗ

Техническая часть изменений не претерпела. Автомобили по-прежнему будут комплектоваться 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 л.с. или 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».

Первым с конвейера 4 февраля сошел LADA Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы». Дата начала приёма предзаказов на обновленную модель пока не объявлена.

Фото: АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260667591
У нас на селе этомуедрл никому не нужно, да и не по карману
hal9000
Мечта всех сельских жителей..))..я вот тенденцию непонимаю в последнее время..разговариваешь мол многие хотят с большим багажником авто ну мало ли че там перевезти на дачу..а по факту пару раз свезут ченибудь ну и все..))..ну и зачем это все..я на этой волне тож подумывал сначала взять чето побольше..а потом посмотерл яж спокойно что надо в седане перевожу и не парюсь..))..тоесть народ по надуманным потребностям берет тачки те которые им по факту и ненужны НО может ..А ВДРУГ..а вот ПУСТЬ БУДЕТ..))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний