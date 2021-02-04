АВТОВАЗ 4 февраля начал серийное производство обновлённого семейства LADA Largus. Автомобиль изменился внешне и подновил интерьер и опции, техническая часть осталась прежней.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый «Ларгус» получил экстерьер и интерьер в фирменной Х-стилистике LADA. Автомобили оснастили оригинальным передним бампером, новыми капотом, передними крыльями и решёткой радиатора, другими фарами и колёсными дисками, изменили наружные зеркала. В салоне обновили приборную панель и руль. Largus также получил мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций.
Техническая часть изменений не претерпела. Автомобили по-прежнему будут комплектоваться 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 л.с. или 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».
Первым с конвейера 4 февраля сошел LADA Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы». Дата начала приёма предзаказов на обновленную модель пока не объявлена.