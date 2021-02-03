Трудовые мигранты возвращаются на стройки Петербурга. Закрытые границы пересекут первые 400 человек

Обращение застройщика было согласовано зампредседателя правительства, председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяной Голиковой и Министерством строительства. Привлеченные специалисты будут заниматься каменной кладкой, устройством монолитных и сборных железобетонных конструкций, отделочными, кровельными, сантехническими и подсобными работами.

После пересечения границы России иностранных работников за счет застройщика проверят на коронавирус и на две недели поместят в карантин. Только после этого они смогут приступить к работе. Иностранные граждане по этому разрешению смогут работать на территории страны до конца 2021 года.

— Привлечение дополнительной рабочей силы — вопрос, актуальный не только для Группы ЦДС, но и для всего строительного комплекса страны, — отметил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. — Его решение позволит ускорить темпы строительства жилых и социальных объектов и поддержит всех застройщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти. Мы благодарны заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и Минстрою за положительное решение по нашему запросу.

Ранее сообщалось, что Минстрой наладил порядок въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции для работы на стройплощадках. А вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что 1,5 миллиона мигрантов из строительной сферы не вернулись на заработки в Россию после закрытия границ из-за коронавируса. Ощутили нехватку рабочей силы и на петербургских стройках.