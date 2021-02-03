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Трудовые мигранты возвращаются на стройки Петербурга. Закрытые границы пересекут первые 400 человек

На стройки Ленобласти и Петербурга прибудут первые 430 рабочих из стран СНГ. Группа ЦДС получила разрешение от федеральных властей.

Обращение застройщика было согласовано зампредседателя правительства, председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяной Голиковой и Министерством строительства. Привлеченные специалисты будут заниматься каменной кладкой, устройством монолитных и сборных железобетонных конструкций, отделочными, кровельными, сантехническими и подсобными работами.

После пересечения границы России иностранных работников за счет застройщика проверят на коронавирус и на две недели поместят в карантин. Только после этого они смогут приступить к работе. Иностранные граждане по этому разрешению смогут работать на территории страны до конца 2021 года.

— Привлечение дополнительной рабочей силы — вопрос, актуальный не только для Группы ЦДС, но и для всего строительного комплекса страны, — отметил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. — Его решение позволит ускорить темпы строительства жилых и социальных объектов и поддержит всех застройщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти. Мы благодарны заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и Минстрою за положительное решение по нашему запросу.

Ранее сообщалось, что Минстрой наладил порядок въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции для работы на стройплощадках. А вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что 1,5 миллиона мигрантов из строительной сферы не вернулись на заработки в Россию после закрытия границ из-за коронавируса. Ощутили нехватку рабочей силы и на петербургских стройках.

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Комментарии (11)

altnec
За счет застройщиков?
Насмешили.
Нет ни одного подзаконного акта, кроме телевизорного заявления кузи.
Нет ни одного центра про проверке на опасные заболевания, для них вааще.
Перетасовка карт?
Да ну её на фиг, там их не прошедших дезинфекцию сотни тысяч.
Они туда-сюда снуют, рожа таможа пухнет, гайцызайцы скачут на цырлах. О чем речь?
acson433
пора подумать и о достойной великого города мечети...больше чем в грозном.
Immortalshadow
Про 400 рабочих это отличная новость для всех представителей строительной сферы нашего города, в которой занято...230 000 человек))) Азербайджанцев завозят через Турцию и на мурманские стройки и в Тобольск, украинцы активировались. Но наши на 60-90000 на стройки пахать не идут. Проще в офисе в носу ковырять за 50000.
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