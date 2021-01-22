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Строительные компании могут запросить у Минстроя ввоз трудовых мигрантов в условиях закрытых границ

Минстрой наладил механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции для работы на стройплощадках. Обратиться за разрешением на ввоз рабочей силы могут строительные компании и главы регионов. На согласование приезда уйдет около трех недель.

Как сообщает ТАСС 22 января со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, механизм наладили в «ручном управлении», создана специальная комиссия по ввозу в Россию рабочей силы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции. С запросом на ввоз мигрантов в ведомство могут обратиться крупные строительные компании и главы регионов. На согласование всех этапов процедуры уйдет около трех недель.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что 1,5 миллиона мигрантов из строительной сферы не вернулись на заработки в Россию после закрытия границ из-за коронавируса.

Петербургский бизнес также ощутил на себе нехватку рабочих рук. Из-за оттока мигрантов городу не хватает курьеров, строителей, грузчиков и дворников. Местные на такую работу не идут, отмечают предприниматели.

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Комментарии (6)

local_
Ирек Файзуллин,Марат Хуснуллин...
altnec
ВВОЗ гастарбайтеров.
Так они уже в тюрьмах сидят за пособничество терроризму лет уже давно по законодательству. Неужели в тюрьмах места освободились?
И кто же их выкупил?
Fjfef
Ну да, за копейки свои то не хотят. А эти сделают криво косо но дёшево
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