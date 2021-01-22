Строительные компании могут запросить у Минстроя ввоз трудовых мигрантов в условиях закрытых границ

Минстрой наладил механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции для работы на стройплощадках. Обратиться за разрешением на ввоз рабочей силы могут строительные компании и главы регионов. На согласование приезда уйдет около трех недель.

Как сообщает ТАСС 22 января со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, механизм наладили в «ручном управлении», создана специальная комиссия по ввозу в Россию рабочей силы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции. С запросом на ввоз мигрантов в ведомство могут обратиться крупные строительные компании и главы регионов. На согласование всех этапов процедуры уйдет около трех недель.