Хакеры взломали сайт телевидения Екатеринбурга и показали фильм про «дворец Путина»

Неизвестные в ночь на 3 февраля взломали сайт екатеринбургского Четвертого канала. При попытке зайти на сайт пользователи автоматически перенаправлялись на страницу Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом), где опубликован фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

«Четверка» имеет статус официального муниципального канала города, он получил в сентябре 2020 года 22-ю кнопку у всех кабельных операторов в Екатеринбурге. Интерес хакеров к каналу Расулова объяснила тем, что для телезрителей был объявлен конкурс, для участия в котором нужно регистрироваться на сайте, поэтому люди стали чаще туда заходить.

Расследование о роскошном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, был опубликован Алексеем Навальным 19 января 2021 года. За две недели фильм набрал 108 млн просмотров. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что дворец принадлежит ему. Фильм о дворце подогрел протестные настроения граждан, которые вылились в несанкционированные митинги.

Навальный вернулся в Россию 17 января. О возвращении он предупредил заранее, отметив, что после отравления наконец пришёл в норму и курс реабилитации в Берлине можно считать завершённым. В аэропорту его встретила полиция, на следующий день его задержали на 30 суток, сославшись на статью Уголовно-исполнительного кодекса, не применимую к условно осуждённым. 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев. Задержания продолжились, с несогласными полиция не церемонилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жёсткие действия полиции по пресечению таких акций оправданны. С позицией Кремля не согласны как иностранные политики, так и многие российские. Последствия постоянного повышения ставок оппозиционера и Кремля скажутся негативно на всех, хотя реальных рисков для системы пока нет, рассказал «Фонтанке» политолог Владимир Пастухов.