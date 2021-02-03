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Уполномоченный по правам ребёнка: В Москве на вечерней протестной акции было задержано более 30 детей

На несогласованной акции в Москве, начавшейся после замены условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального, было задержано более 30 детей. Об этом 3 февраля сообщила детский омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

На уполномоченного по правам ребёнка ссылается РИА Новости. Уточняется, что никаких жалоб по этому поводу не поступало.

Накануне Алексею Навальному суд заменил условный срок на реальный и отправил в колонию. Через некоторое время после оглашения жители Москвы и Петербурга вышли на акции. По данным «ОВД-Инфо», в столице были задержаны 1116 человек, в Петербурге — 246, в целом по России — 1377. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Предлагаю решить вопрос кардинально (дабы никому не было обидно) - заменить карающих на путинюгендов (юнармейцев). :)
hal9000
Привлечение детей это провал...это как у Гитлера и Наполеона..гитлер под конец войны когда угробил всех своих офицеров своими неразумными действмиями..раздавал налево ьи направо офицерские должности малолеткам..да что и тговорить за штурвал мессершмиттов сажал детей против наших АСов..какого было советским летчикам сбивать детей пусть ??..привлечение детей это низость и должно сурово наказываться
Савва Морозов
Шеин показал, как омоновцы выводят детей из толпы упоротых и отправляют домой. а либеры опять будут гнать, что врут про детей.
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