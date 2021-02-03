«Отвечать придётся не толпой, а персонально». Следственный комитет в YouTube-видео обратился к подросткам — участникам протестных акций

Следственный комитет России в видеообращении предупредил несовершеннолетних об ответственности за участие в несанкционированных митингах.



«Хулиганить в толпе легко. Но если вы выступаете за торжество закона, то и отвечать придётся по закону. И не толпой, а персонально», — обращается 3 февраля СК РФ к подросткам.

В видео показаны комментарии нескольких задержанных митингующих, которые «оказались бойцами армии, где командирам наплевать на судьбы рядовых». Все из них раскаялись.

В ведомстве считают, что «подавляющее большинство участников этих акций — люди молодые». В СК РФ призвали подумать, зачем их зовут на несанкционированные акции. Родителям рекомендовали интересоваться тем, что происходит с детьми.