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«Отвечать придётся не толпой, а персонально». Следственный комитет в YouTube-видео обратился к подросткам — участникам протестных акций

Следственный комитет России в видеообращении предупредил несовершеннолетних об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

«Хулиганить в толпе легко. Но если вы выступаете за торжество закона, то и отвечать придётся по закону. И не толпой, а персонально», — обращается 3 февраля СК РФ к подросткам.

В видео показаны комментарии нескольких задержанных митингующих, которые «оказались бойцами армии, где командирам наплевать на судьбы рядовых». Все из них раскаялись.

В ведомстве считают, что «подавляющее большинство участников этих акций — люди молодые». В СК РФ призвали подумать, зачем их зовут на несанкционированные акции. Родителям рекомендовали интересоваться тем, что происходит с детьми.

Фигурирующие в репортаже эксперты указывают, что подростков на митинги зазывали через TikTok.

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Комментарии (7)

Mazzzz
Персонально меньше дадут , группа лиц и тд . А вот каратели пойдут как раз группой , по предварительному сговору .
gencon
"хулиганить в толпе" это больше относится к СК, и омону. Правды за вми нет, иначе не прятались бы за касками, не скрывали бы жетоны, не фальсифицировал протоколы. Стыдно, товарищи. У вас не Ягода должен висеть в кабинетах, а малчиш-плахиш
ldsDenis
Отвечать придёться толпой руководству МВД и Росгвардии за террористическую деятельность на территории РФ. Нападение на мирных безоружных граждан, избиение, пытки голодом и холодом, похищение с целью выкупа, и запугавание мирного населения.
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