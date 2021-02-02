В оцепленном ОМОНом центре Петербурга полиция задержала фотографа и отпустила лишь тогда, когда он удалил кадры со спецтехникой

В Петербурге задержали фотографа агентства «Тардиграда» Ивана Петрова. Как рассказал он «Фонтанке», около 17 часов он пошёл на Сенатскую площадь снимать расставленные там спецтехнику, автозаки и оцепления. По возвращении со съёмки его остановили по дороге к станции метро «Адмиралтейская».
Петров показал паспорт и пресс-карту, полицейские же предложили пройти с ними в автобус, чтобы проверить подлинность паспорта.
«Полицейский попросил показать сделанные фото, после просмотра потребовал их удалить. Крупных планов с лицами сотрудников полиции на фото не было», — уточнил Иван.
После этого разговора Петрову предложили пройти туда «где тебе будет тепло и светло». Это оказался автозак, там у него потребовали показать «служебное задание» (видимо, имелось в виду редакционное задание). Его у Ивана не было, и он согласился удалить фото.
По словам фотографа, полицейский объяснил ему, что любой, кто находится на предполагаемой территории несанкционированного мероприятия, становится его участником, сфотографировал паспорт и пресс-карту, и только после этого молодого человека отпустили.
Иван Петров сообщил «Фонтанке», что намерен написать жалобу в МВД.
Отметим, что перед оглашением решения суда об изменении условного наказания политику и блогеру Алексею Навальному на реальный срок из-за нарушения испытательного срока в Петербурге выставили оцепление в центре города.