В оцепленном ОМОНом центре Петербурга полиция задержала фотографа и отпустила лишь тогда, когда он удалил кадры со спецтехникой

В Петербурге задержали фотографа агентства «Тардиграда» Ивана Петрова. Как рассказал он «Фонтанке», около 17 часов он пошёл на Сенатскую площадь снимать расставленные там спецтехнику, автозаки и оцепления. По возвращении со съёмки его остановили по дороге к станции метро «Адмиралтейская».



Петров показал паспорт и пресс-карту, полицейские же предложили пройти с ними в автобус, чтобы проверить подлинность паспорта.

«Полицейский попросил показать сделанные фото, после просмотра потребовал их удалить. Крупных планов с лицами сотрудников полиции на фото не было», — уточнил Иван.