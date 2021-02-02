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ФХР пожизненно дисквалифицировала тренера из Петербурга, пнувшего ребенка

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) принял решение по поводу бывшего тренера СШОР № 1 Московского района Санкт-Петербурга Валерия Овчинникова. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФХР, 58-летнего специалиста пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с хоккеем.

«29 января 2021 года состоялось заседание Дисциплинарного комитета ФХР по рассмотрению дела в отношении тренера Овчинникова Валерия Леонидовича. Дисциплинарный комитет ФХР применил к тренеру Овчинникову Валерию Леонидовичу спортивную санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности пожизненно», — заявили в пресс-службе ФХР.

В середине января на сборах в «Сириусе» — образовательном центре в Сочи — Овчинников во время теоретического занятия несколько раз пнул одного из своих подопечных 2006 года рождения. В результате тренера выгнали из центра в тот же день и уволили из СШОР № 1 Московского района Петербурга. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

alexpv
А игра в хоккей это значит исключительно нежные бесконтактные бальные танцы с вежливыми приседаниями игроков перед друг другом!
Или все таки к силовой борьбе и выбитыми шайбой зубам детей надо соответственно и готовить???
кто-то страшный
Вон из профессии, отлично.
Владислав М
Судя по такому строгому наказанию, комитет знал гораздо больше, чем мы, и решил избавиться от такого тренера от греха подальше.
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