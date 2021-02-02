ФХР пожизненно дисквалифицировала тренера из Петербурга, пнувшего ребенка

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) принял решение по поводу бывшего тренера СШОР № 1 Московского района Санкт-Петербурга Валерия Овчинникова. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФХР, 58-летнего специалиста пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с хоккеем.
«29 января 2021 года состоялось заседание Дисциплинарного комитета ФХР по рассмотрению дела в отношении тренера Овчинникова Валерия Леонидовича. Дисциплинарный комитет ФХР применил к тренеру Овчинникову Валерию Леонидовичу спортивную санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности пожизненно», — заявили в пресс-службе ФХР.
В середине января на сборах в «Сириусе» — образовательном центре в Сочи — Овчинников во время теоретического занятия несколько раз пнул одного из своих подопечных 2006 года рождения. В результате тренера выгнали из центра в тот же день и уволили из СШОР № 1 Московского района Петербурга. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».