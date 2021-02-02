«Вы очернили весь петербургский детский хоккей». За тренера, пнувшего юного подопечного, заступились

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Инцидент произошел в середине января на сборах в «Сириусе» — образовательном центре в Сочи. Тренера выгнали из центра в тот же день, уволили из СШОР-1 Московского района Петербурга и в конце концов открыли дисциплинарное дело в Федерации хоккея России. С «Фонтанкой» связались родители детей, которые раньше занимались у Овчинникова: они утверждали, что случай далеко не первый и что сыновей приходилось забирать из секции. Есть и другой взгляд на ситуацию.



Что же на самом деле произошло в «Сириусе»



В прошлый раз мы пересказывали историю со слов родителей, чьи дети находились вместе с командой СШОР-1 на сборах в Сочи. Официальные лица раскрыть подробности инцидента не пожелали, хотя факт подтвердили. Справедливости ради отметим, что некоторые детали истории оказались действительно приукрашенными. С другой стороны, сам Овчинников, с которым мы тогда тоже поговорили, степень своего физического воздействия на ребенка, наоборот, преуменьшил.

Нам удалось посмотреть видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент рукоприкладства. Точнее, ногоприкладства. Конечно, никаких бутылок не было, но и «пошлепыванием», как описал сам тренер, это назвать сложно.

Ситуация произошла во время теоретического занятия: Валерий Овчинников разбирал с игроками 2006 года рождения ошибки в матче, который они только что обидно проиграли. Один из хоккеистов что-то сказал тренеру (видео писалось без звука), за что был наказан выполнением упражнения на пресс перед всем классом. Во время исполнения наказания Овчинников подошел к лежащему на полу хоккеисту и один раз пнул его. Затем мужчина сел. Казалось, инцидент закончился, но через несколько секунд что-то заставило тренера вновь встать и добавить еще два пинка подопечному, который продолжал выполнять упражнение.



Вскоре от службы безопасности «Сириуса» поступил сигнал о происшествии. От Овчинникова потребовали объяснения. Официально ситуацию по-прежнему никак не комментируют, но, как нам рассказал источник в руководстве образовательного центра, который непосредственно занимался этим делом, Овчинников сначала опровергал, что пнул ребенка, а после предоставления видеозаписи так же, как и в разговоре с «Фонтанкой», заявил, что это было просто «пошлепывание». Тот же источник сообщил, что после происшествия с каждым из хоккеистов команды СШОР-1 2006 года рождения провел индивидуальную беседу психолог. Он установил, что большинство из них были явно запуганы тренером.



29 января состоялась видеоконференция дисциплинарного комитета ФХР с Валерием Овчинниковым. В ближайшее время ожидается решение.

А пока мы приведем другую точку зрения.

Озлобленные родители



После первой публикации с нами связался Олег Юрьевич Зак, директор хоккейного клуба «СКА — Серебряные львы» и главный тренер сборной Санкт-Петербурга 2006 года рождения — того самого возраста, с которым занимался Овчинников в СШОР-1. Он рассказал, что есть инициативная группа родителей, которые хотят поддержать Овчинникова.

— Ваша статья меня очень сильно задела, потому что Овчинников все-таки мой коллега, я давно его знаю, — заявил Олег Зак. — Мы с ним вместе не работали, но у него занимался четыре сезона мой сын, где-то с 12 до 16 лет. Сразу скажу: я его защищать не собираюсь, просто мне четко описали, что там случилось. Там было теоретическое занятие, во время которого один мальчик начал строить гримасы. Будучи сам тренером сборной Санкт-Петербурга по 2006 году, я знаю, что это такое, когда юные игроки начинают строить такие гримасы или как-то отвечать тебе.



По словам Зака, в первой публикации мы цитировали родителей, которые по разным причинам были обижены на Овчинникова. Большинство из них действительно ушли семь лет назад из СШОР-1 из-за разногласий с Валерием Леонидовичем. Такого же мнения придерживается Екатерина Волостнова, мать одного из действующих хоккеистов СШОР-1.

— У нас были обстоятельства, когда те люди, с которыми вы общались, предоставляли сведения и писали заявления в адрес школы, что произошел определенный инцидент, — рассказала она. — У нас была возможность посмотреть видеозапись. Когда мы эту видеозапись посмотрели, там не оказалось никакого насилия. В итоге этим людям пришлось уйти из команды. Так что у них есть мотивация лжесвидетельствовать. На проблему всегда надо смотреть шире. Чем отличается лидер от лузера? Лузер всегда занимает позицию «все не правы». Лидер способен взять ответственность на себя.

— Слушать родителей, которые затаили злость на тренера, — неправильно, — считает Олег Зак. — Избиения по ночам, страх родителей, что тренер напишет какое-то медзаключение и ребенок не сможет потом нигде играть в хоккей, — ну, это полная чушь. Во-первых, тренер никогда не пишет медзаключение. Это делают только профессиональные врачи. Во-вторых, родитель не может такого бояться, потому что управа на тренера есть. И нынешняя ситуация показывает, что при малейшем таком случае тренер будет наказан сразу. А исходя из того, что вы описываете, Овчинников давно должен сидеть в тюрьме. Я в том числе выяснил, что произошло на сборах со сломанной рукой (эта история также описывается в первом материале. — Ред.). Это было на тренировке. Валерий Леонидович показывал, как надо играть. Случайно, да, именно от него отлетел ребенок, который сломал руку. Но это не то, что он разбежался и толкнул в борт или наотмашь ударил клюшкой. Вы же должны как-то проверять факты. Хотя бы связались с тренерами какими-то, хотя бы СШОР-1. Такие вещи у нас не случаются. Вы очернили весь петербургский детский хоккей. У нас такого не может быть.



А что с ночными кроссами и побоями?

Екатерина Волостнова, вспоминая случай со сломанной рукой, предполагает, что это могло произойти из-за индивидуальных особенностей самого пострадавшего мальчика.

— Возможно, обратившись к статистике, у этого мальчика можно найти большее количество переломов по сравнению с другими детьми, — заявила она. — Я имею в виду, что спортивные травмы не редкость в хоккее. Практически каждый человек, который занимается профессиональными видами спорта либо просто посещает спортзал, в определенный момент сталкивается с этим. Вопрос заключается в том, почему у того или иного ребёнка травмы случаются чаще, чем у других. Возможно, причины и этой травмы кроются в индивидуальных особенностях организма ребенка.

Ночные кроссы и побои игроков Олег Зак тоже назвал выдумкой. Его поддержал Петр Денисов — папа другого мальчика из команды СШОР-1 2006 года рождения.

— Есть такой треш у вас в материале: про избиение по ночам на сборах в Великих Луках, — говорит Денисов. — Рассказываю вам, как услышал эту историю я. Мой ребенок там был, на этих сборах. В последний день несколько ребят из команды накупили вкусняшек, ничего такого запретного, и решили устроить пикничок вечером в номере после отбоя. Тренер пошел по номерам проверять — спят ли ребята. И каково же было его удивление, когда он зашел в двухместный номер, а там куча народу: состава на игру хватило бы с запасом. Кто в ванную прячется, кто под кровать, кому просто спрятаться некуда уже. И что он делает? Естественно, разгоняет. И вы думаете, он делает это с улыбкой? Конечно, помогает, как может, ускоряет, а тому, кто спрятался в шкафу, влетело рукой. Это называется, что он бил их ночью до синяков? Ну, глупая затея была, вот и вся ситуация. Другой бы тренер, может, кого-нибудь выгнал или отстранил. А наш-то тренер, как он может кого-то выгнать? Опять же, был последний день сборов.



— Все мы люди, и все мы можем ошибаться, — продолжает Олег Зак. — У меня есть несколько писем от его воспитанников в поддержку. Есть письмо и от моего сына, хотя он уже не играет профессионально в хоккей. Они уже в ФХР, чтобы дисциплинарный комитет принял их во внимание. Я не бегал по этим людям. Они сами написали. Резонанс очень плохой. К сожалению, очень много людей могут этому поверить, которые не знают, что это ложится тенью не только на Овчинникова, но и на весь детский хоккей Санкт-Петербурга. Мы работаем в непростых финансовых и материально-технических условиях. У того же Валерия Леонидовича явно не хватает льда. Я не хочу защищать его, но я хочу правды.

Про «поборы»

Еще одна тема, затронутая в предыдущем материале, — так называемые поборы с родителей. По словам Олега Зака, причина — в финансовых условиях, которые предоставляют тренерам некоторые, как правило, бюджетные школы.

— В некоторых школах действительно принято собирать ежемесячно на доплату тренеру, потому что зарплаты маленькие, и это общеизвестный факт, — объясняет директор «СКА — Серебряные львы». — Например, у нас, в «Серебряных львах», создан благотворительный фонд, из которого тренеры получают достойную зарплату. Родители дополнительно оплачивают физкультурно-оздоровительные услуги по договору. Официально. То же самое, я знаю, в школе «Динамо» и в нескольких других. В других школах, в основном там, где все держится на государственных деньгах, к сожалению, ситуация другая. Там молодой тренер может получать 15 тысяч в месяц. К сожалению, зарплаты маленькие. Государственных денег просто не хватает. Но это не значит, что условный Овчинников на первой тренировке собирает родителей и говорит: «Так, все по две тысячи мне быстро собрали, иначе я вас...» Такого нет.



Екатерина Волостнова и Петр Денисов заявили, что конкретно с них никогда не собирали деньги на доплату Овчинникову. Но были другие случаи, когда родителям и приходилось доставать кошелек.

— Например, нам в СШОРе должны предоставлять лед шесть раз в неделю, а дают только два, — говорит мама юного хоккеиста. — Поэтому мы собираемся с родителями и принимаем решение ездить в Ленобласть, арендовать там каток за собственные деньги, чтобы у детей был нормальный тренировочный процесс. И представьте, через год папе одного мальчика, который специально для этого, возможно, даже кредит взял, говорят: «Извините, ваш ребенок не тянет, он не будет играть». К сожалению, не у всех хватает смелости признаться самому себе, что его ребенок действительно не тянет. Они начинают задавать вопросы: «Я потратил кучу денег, и кто теперь виноват?» И он решает, что виноват тренер. Возникает агрессия и обида, которая выливается в такие комментарии, как у вас в материале.

По данным «Фонтанки», в ближайшее время ФХР на основе той самой видеозаписи и свидетельских показаний должна опубликовать решение по действиям Валерия Овчинникова в лагере «Сириус».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

